بسبب عيوب متعلقة في مساحات الزجاج الأمامي استدعاء أكثر من نصف مليون سيارة من فورد وستيلانتس

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صورة الخبر: فورد
فورد

المربع نت – في حملة استدعاء جديدة مزدوجة من شركات أمريكية، قالت فورد أنها ستستدعي حوالي 150 ألف سيارة بسبب عيوب متعلقة في مساحات الزجاج الأمامي، بينما أصدرت ستيلانتس استدعاء لسياراتها بسبب عيوب في أنظمة منع انغلاق الفرامل الـABS.

في بيان من فورد، قالت أن 150,306 نسخة من موديل F-150 توجد بهم مشاكل تتعلق في مساحات الزجاج الأمامية وهذا بسبب محرك المساحات الذي يوجد به عيب صناعة، وسيتم استبداله وتحديث البرامج في السيارة بشكل مجاني بالكامل، وسوف ترسل فورد خطابات لجميع المالكين المتضررين من هذه المشكلة في فترة أقصاها 18 أبريل 2022.

أما ستيلانتس، فقالت أن الاستدعاء سيشمل سيارات دودج دورانجو موديلات 2021 و2022، وسيارات رام البيك اب رام 2500 و رام 3500 بسبب اكتشاف عيب صناعة في لمبة أنظمة منع انغلاق الفرامل ABS، حيث ذكرت ستيلانتس أن هذه اللمبة لا تضيء إذا كان هناك مشكلة في الفرامل.

وصرحت في بيان أنها سترسل خطابات إلى جميع المالكين المتأثرين بحلول 29 أبريل 2022، وقالت أن التأثيرات هذه توجد في السيارات موديلات 2019 إلى موديلات 2022، وهذه المشكلة تشمل أكثر من 370.000 سيارة من رام ودودج دورانجو.

المصدر: المربع نت

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