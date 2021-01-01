مواصفات ماكسوس G50 2022 في السعودية

المربع نت – ماكسوس G50 2022، هي سيارة عائلية جديدة كليًا قدمتها شركة سايك موتورز الصينية؛ تتميز بمظهر حيوي وجذاب يحمل أفخم المزايا والمواصفات المبتكرة، كما تتمتع بمقصورة داخلية متطورة تتمتع بالعديد من أنظمة الأمان ومساعدة السائق، فضلًا عن المساحات الرحبة التي تتميز بها حيث تستوعب السيارة 47 مساحة مخصصة للتخزين. ونستعرض خلال المقالة التالية قائمة تفصيلية بأهم مواصفات وتجهيزات ماكسوس G50 2022 المتوفرة داخل السوق السعودي لدى وكيلها المحلي شركة بوابة العربات.
التصميم الخارجي
تتميز ماكسوس G50 2022، بمظهر خارجي جذاب وأنيق، يتميز بمزيج مثالي من أبعاد الجسم والشكل، بمظهر رياضي وعملي، حيث جاءت مقدمة السيارة بغطاء محرك طويل وعريض يحمل خطوط ديناميكية، بالإضافة إلى شبك أمامي بارز يحمل تصميم الشرائح العريضة والمقسمة ويحيط بالهيكل الخارجي للسيارة لمسات متعددة من الكروم. فضلًا عن مصابيح أمامية بعدسة هالوجين ضوء خلفي هالوجين، أما عن الفئة الأعلى تجهيزًا فتأتي بمصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، بالإضافة إلى مصابيح نهارية، وأخرى ضباب خلفية، وفتحة سقف أمامية إلكترونية أو بانورامية حسب اختلاف الفئة، و حامل أمتعة في الفئة الأعلى تجهيزًا لتوفر لك مساحة أمتعة زيادة، بالإضافة إلى مرأة الرؤية الخلفية كهربائية. فضلًا عن كاميرا خلفية في الفئات الأعلى تجهيزًا وحساسات خلفية وأخرى أمامية في الفئة الأعلى، وتعتمد السيارة على جنوط عجلات من الألمنيوم مقاس 16 و17 بوصة.
وإليكم بعض الأرقام عن أبعاد السيارة، وهي:
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