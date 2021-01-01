مواصفات ماكسوس G50 2022 في السعودية



ماكسوس G50 2022 ماكسوس G50 2022

المربع نت – ماكسوس G50 2022، هي سيارة عائلية جديدة كليًا قدمتها شركة سايك موتورز الصينية؛ تتميز بمظهر حيوي وجذاب يحمل أفخم المزايا والمواصفات المبتكرة، كما تتمتع بمقصورة داخلية متطورة تتمتع بالعديد من أنظمة الأمان ومساعدة السائق، فضلًا عن المساحات الرحبة التي تتميز بها حيث تستوعب السيارة 47 مساحة مخصصة للتخزين. ونستعرض خلال المقالة التالية قائمة تفصيلية بأهم مواصفات وتجهيزات ماكسوس G50 2022 المتوفرة داخل السوق السعودي لدى وكيلها المحلي شركة بوابة العربات.



التصميم الخارجي



تتميز ماكسوس G50 2022، بمظهر خارجي جذاب وأنيق، يتميز بمزيج مثالي من أبعاد الجسم والشكل، بمظهر رياضي وعملي، حيث جاءت مقدمة السيارة بغطاء محرك طويل وعريض يحمل خطوط ديناميكية، بالإضافة إلى شبك أمامي بارز يحمل تصميم الشرائح العريضة والمقسمة ويحيط بالهيكل الخارجي للسيارة لمسات متعددة من الكروم. فضلًا عن مصابيح أمامية بعدسة هالوجين ضوء خلفي هالوجين، أما عن الفئة الأعلى تجهيزًا فتأتي بمصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، بالإضافة إلى مصابيح نهارية، وأخرى ضباب خلفية، وفتحة سقف أمامية إلكترونية أو بانورامية حسب اختلاف الفئة، و حامل أمتعة في الفئة الأعلى تجهيزًا لتوفر لك مساحة أمتعة زيادة، بالإضافة إلى مرأة الرؤية الخلفية كهربائية. فضلًا عن كاميرا خلفية في الفئات الأعلى تجهيزًا وحساسات خلفية وأخرى أمامية في الفئة الأعلى، وتعتمد السيارة على جنوط عجلات من الألمنيوم مقاس 16 و17 بوصة.

وإليكم بعض الأرقام عن أبعاد السيارة، وهي:

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الطول الكلي 4,825 ممالعرض الكلي 1,825 ممالارتفاع الكلي 1,778 ممطول قاعدة العجلات 2,800 ممسعة خزان الوقود 50 لترداخلية ماكسوس G50 2022ماكسوس G50 2022, المربع نتتتميز ماكسوس G50 2022 بمقصورة داخلية متطورة تنعم بالمساحات الداخلية الرحبة والواسعة، حيث تأتي بـ7 أو 8 مقاعد، في صفوف 3+3+2 أو 3+2+2 ، ويأتي مقعد السائق قابل للتعديل يدويًا في 6 وضعيات أو كهربائيًا في 6 وضعيات في الفئة الأعلى تجهيزًا، أما عن مقعد الراكب الأمامي فيأتي قابل للتعديل يدويًا في 4 وضعيات أو كهربائيًا في 4 وضعيات في الفئة الأعلى تجهيزًا، مع نافذة كهربائية أمامية وخلفية.كما تتمتع المقصورة الداخلية بشاشة معلومات وترفيه مقاس 8 بوصة، ومنفذ USB، وراديو و AUX و MP3، بالإضافة إلى نظام صوتي مكون من 4 سماعات. بالإضافة إلى مقود قيادة متعدد الوظائف جلد، ونظام الدخول الذكي، وتكييف هواء يدوي في الفئة الأقل تجهيزًا، أوتوماتيكي في الفئات الأعلى، مع فتحة تكييف خلفية.أنظمة الأمان ومساعدة السائقتتوفر ماكسوس G50 2022 مزودة بعدد من أنظمة الأمان ومساعدة السائق، هي:وسائد هوائية أمامية وجانبية للسائق والراكب الأمامينظام الثبات الإلكترونينظام مُحسَّن تجنب الاصطدام (PCS)نظام المحافظة على التوازن عند الانعطاف المفاجئنظام الكبح التلقائي في حالة الطوارئ (AEB)نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات (TPMS)نظام ISOFIX لتثبيت المقاعدنظام تذكير لربط حزام الأمان للسائقوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي وأخرى أمامية جانبيةمواصفات ماكسوس G50 2022تتوفر ماكسوس G50 2022 بمحرك 4 اسطوانات، سعة 1.5 لتر، بقوة 167 حصان، وعزم 250 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك بـ7 سرعات.