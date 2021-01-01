جمارك نيسان جوك الفئة الأولي موديل 2014 شامل الضرائب ورسم التنمية..

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صورة الخبر: نيسان جوك
نيسان جوك

قال أسامه سامي الخبير الجمركي إن الرسوم الجمركيه المستحقه على السياره نيسان جوك موديل 2014 تقدر بنحو 125 ألف جنيه تقريبا، للفئة الأولي أما الفئه التانيه من نفس السياره بتزيد في حدود 20 الف جنيه بحسب الكماليات الموجوده بيها لافتا إلى أنه يختلف سعر الرسوم بالزيادة أو الانخفاض بنسب بسيطة حسب سعر الشحن وقت نزول السيارة.

وأوضح أن الرسوم شاملة ضريبة القيمة المضافه بنسبة 14 ? ورسم التنمية بنسبة 3? علما بأن السعة اللترية بها 1600 سي سي كما أن الرسوم الجمركية ستصبح 40? من قيمه السيارة.

كما تم خصم 45? من قيمة السيارة قبل حساب الرسوم الجمركية وذلك رسم استعمال السيارة وتقادم العمر تمتاز السيارة نيسان جوك الكروس اوفر الجديده، باطلالتها الغريبه وقدرتها علي لفت الانتباه. وتعمل السياره نيسان جوك الكروس اوفر بنظام الجر الامامي، وقد تم تزويدها بمحرك متوازن رباعي الاسطوانات تبلغ سعته 1600 سي سي وقوته الحصانيه 117 حصان. ويبلغ عزم دورانه 156 نيوتن متر. وتستطيع السياره نيسان جوك الكروس اوفر استيعاب اربعه اشخاص بالراحه علاوه علي قدره حقيبه الامتعه الخاصه بالسياره علي استيعاب 251 لتر من الامتعه، مع امكانيه رفع قدرتها الاستيعابيه عن طريق طي المقاعد الخلفيه لتصل الي 830 لتر.

أما عن ابعاد السياره نيسان جوك الكروس اوفر، فتاتي السياره بالابعاد التاليه: الطول 4135 مم العرض 1765 مم الارتفاع 1565 مم قاعده العجلات 2530 مم فيما يبلغ وزنها 1225 كجم وسعه خزان الوقود 52 لتر.

المصدر: الاهرام أوتو

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