جمارك كيا سبورتاج 2022 شامل كل المصاريف



كيا سبورتاج 2022 كيا سبورتاج 2022

قال أسامة سامي الخبير الجمركي إن هناك شروط وإجراءات لاستيراد السيارة كيا سبورتاج موديل 2022 من الخارج أولها أن تكون المالك الأول للسياره في نفس سنة الصنع، حوأن يكون معاك شهادة من السفارة التابعة للبلد المقيم بها تثبت تواجدك أثناء شراء السيارة بها، وأن تكون رخصة السيارة باسم المستورد وفاتورة السيارة أيضا.



وأشار إلى أنه بهذه المستندات يستطيع المستورد للسيارة الإفراج عنها بالموانئ، وستكون الرسوم الجمركية المستحقة على السيارة نحو 280 الف جنيه تقريبا للفئه الاولي اما الفئه التانيه من نفس السياره بتزيد في حدود 20 الف جنيه بحسب الكماليات الموجوده بيها لافتا إلى أنه بيختلف سعر الرسوم بالزياده او الانخفاض بنسب بسيطه حسب سعر الشحن وقت نزول السيارة.



وأوضح أن الرسوم شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14 ?، ورسم التنمية بنسبة 3?، علما بأن السعة اللترية بها 1600 سي سي، كما أن الرسوم الجمركية ستصبح 40? من قيمة السيارة.

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تعد السيارة النسخة المحسنة من جيلها الرابع و هي سيارة مشهورة و واسعة الانتشار في أسواق مصر و هي سيارة كورية المنشأ و لعل أهم ما يميزها هو اعتماديتها العالية و انتشارها الواسع في مصر و العالم فهي سيارة كيا رقم واحد في العالم من حيث عدد المبيعات تتمتع السيارة بالكثير من المزايا و الكماليات مثل عدم الحاجة الى مفتاح لدخول وتشغيل السيارة كما ان الشنطة الخلفية للسيارة تفتح بمفتاح كهربائي و ايضا للسيارة فتحة سقف بانوراما بالاضافة الى ذلك تتميز بشاشة وسطية عملية وسهلة الاستخدام.تتمتع السيارة بمساحة تخزين كبيرة كما أن مساحاتها الزجاجية كبيرة و هذا يجعلها مناسبة لتكون سيارة عائلية.مقاعد السيارة مريحة بالرغم من أن نظام تعليقها يعتبر ناشفا.أداء محرك السيارة ليس الأفضل ولكنه نشط كما أن استجابة فتيس السيارة سريعة