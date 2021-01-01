جمارك كيا سبورتاج 2022 شامل كل المصاريف

قال أسامة سامي الخبير الجمركي إن هناك شروط وإجراءات لاستيراد السيارة كيا سبورتاج موديل 2022 من الخارج أولها أن تكون المالك الأول للسياره في نفس سنة الصنع، حوأن يكون معاك شهادة من السفارة التابعة للبلد المقيم بها تثبت تواجدك أثناء شراء السيارة بها، وأن تكون رخصة السيارة باسم المستورد وفاتورة السيارة أيضا.
وأشار إلى أنه بهذه المستندات يستطيع المستورد للسيارة الإفراج عنها بالموانئ، وستكون الرسوم الجمركية المستحقة على السيارة نحو 280 الف جنيه تقريبا للفئه الاولي اما الفئه التانيه من نفس السياره بتزيد في حدود 20 الف جنيه بحسب الكماليات الموجوده بيها لافتا إلى أنه بيختلف سعر الرسوم بالزياده او الانخفاض بنسب بسيطه حسب سعر الشحن وقت نزول السيارة.
وأوضح أن الرسوم شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14 ?، ورسم التنمية بنسبة 3?، علما بأن السعة اللترية بها 1600 سي سي، كما أن الرسوم الجمركية ستصبح 40? من قيمة السيارة.
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