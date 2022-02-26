تعرف على أسعار الخضار في السوق اليوم 19 مارس



أسعار الخضار أسعار الخضار

شهدت أسعار الخضروات في سوق العبور ،حالة استقرار لبعض الأصناف، بينما ارتفع سعر بعض الأصناف الأخرى خلال تعاملات اليوم السبت 19 مارس 2022 .



تراوحت أسعار الطماطم ما بين 2.25 إلى 4.5 جنيهات للكيلو، و تتراوح أسعار البطاطس من 2.5 إلى 4 جنيه بينما استقر سعر كيلو البصل الى مابين 1.5 إلى 2.75 جنيهات.



وترواح سعر كيلو الكوسة من 3 إلى 4.5 جنيه، كما ارتفع سعر كيلو الفاصوليا إلى ما بين 10 إلى 20 جنيها ، وسجل سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي ما بين 6 إلى 9 جنيه ، والفلفل الحامي البلدي بـ من 8 إلى 12 جنيه، والثوم ما بين 5 إلى 7 جنيها .

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أما سعر كيلو الباذنجان البلدي، فيتراوح ما بين 6 إلى 9 جنيهات، الباذنجان الرومي من 5 إلى 8 جنيه ، والباذنجان الأبيض من 5 إلى 10 جنيه للكيلو ويتراوح سعر البنجر من 2 إلى 4 جنيهات.وسجل خيار الصوب 5 إلى 8 جنيه، والخيار البلدي من 3 إلى 4 جنيه وتراوح سعر الجزر من 1.5 إلى 3.5 للكيلو والملوخية 3 إلى 5 جنيه وقلقاس 3 إلى 6 جنيه للكيلو وتراوح سعر كيلو الليمون البلدي من 6 إلى 12 جنيهات وسعر السبانخ من 4 إلى 5 جنيه للكيلو .وسجل سعر كيلو ورق العنب 30 جنيه للكيلو ، وسعر كيلو البسلة 4 الى 7 جنيه، وكيلو الزيتون 15 إلى 25 جنيه ،وتراوح سعر كيلو الفول الأخضر ما بين 5 إلى 8 جنيه ، وسعر كيلو الثوم من 5 إلى 6 جنيه .ومن جانبه قال المهندس محمود فوزي عطا رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية أن الدولة تحرص على دعم الفلاح المصري بكل السبل لأنه العامل الأساسي للتنمية الزراعية وأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.لذا قررت الدولة توفير كل الإمكانيات لتخفيف الأعباء عنه من خلال تقديم القروض الميسرة لهم، للتوسع في إنشاء الصوب الزراعية كما تم تيسير إجراءات ترخيص الصوب الزراعية وتقديم الخدمات والإرشادات اللازمة لهم خلال فترة التغيرات المناخية التي شهدتها البلاد لتجنب آثار الإجهاد الحراري على المحاصيل الزراعية