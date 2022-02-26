سعر الدولار في 20 بنكا اليوم السبت فى مصر

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ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال اليوم السبت 19 مارس 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى البنك المركزي 15.65جنيه للشراء و 15.78جنيه للبيع .



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت مصرف أبوظبي الاسلامي 15.68جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.



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