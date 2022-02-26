أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 19 مارس 2022



اسعار الذهب اسعار الذهب

يستعرض صدى البلد أسعار الذهب اليوم السبت 19-3-2022 حيث سجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 892 جنيها للجرام في حين سجل الذهب في البورصات العالمية مستوى 1940 دولارا، مع إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة ربع نقطة فقط في حين كانت التوقعات برفع نصف نقطة، لكن ما تسبب في اشتعال الأسواق هو تأكيد المجلس الفيدرالي بأن التضخم قد يواصل الصعود مع استمرار ارتفاع النفط.



أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 18 سجل 764 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 892 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 1022 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 7152 جنيها.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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وتعد أخبار أسعار الذهب التي يتم نشرها يوميا في مصر، معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.