البنجر :سر جمال بشرتك



البنجر البنجر

عصير البنجر فعال للتخلص من السموم إذا شرب يوميا فإنه ينقي جسمك من الداخل ويطرد جميع السموم مما يمنحك بشرة صحية ومتوهجة



الكل يريد بشرة ناعم وخالية من العيوب، إذا كان هذا هو هدفكِ، فإن البنجر هو خياركِ الأفضل.

للبنجر فوائد عديدة للوجه و الشعر والصحة. هذا هو السبب إلى في أن العديد من أطباء الجلد يوصون بشرب عصير البنجر وتناوله في السلطات للحصول على بشرة صحية ومتوهجة. وبالإضافة إلى تناوله يمكنكِ تطبيقه موضعيًا.



فوائد البنجر:

1. يحارب حب الشباب

إذا كانت بشرتك دهنية ، فإن جذور البنجر هو حل رائع. اشربي عصيره ممزوجًا بعصير الخيار وسيحسن بشرتك بشكل كبير. البنجر مليء بمضادات الأكسدة التي تنعش بشرتك.

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2. تفتيح الشفاهومن المزايا الأخرى التي يتمتع بها البنجر أنه يُفتح الشفاه الداكنة . إذا كانت لديكِ شفاه داكنة عليكِ بخلطات البنجر الرائعة. يمكنك وضع عصير البنجر على الشفاه ليلاً وملاحظة الفرق في غضون يومين. بشكل عام ، إنها طريقة رائعة للمساعدة في توحيد لون الشفاه المتصطبغة.3 يرطب البشرة الجافةالجلد الجاف والمتقشر يسبب الحكة والاحمرار، وقد تسبب مشاكل جلدية متعددة تستدعي زيارة طبيب الجلد أيضًا. جربي البنجر لعلاج البشرة الجافة والباهتة. هناك العديد من وصفات البنجر للوجه التي تمنح بشرتك التغذية المطلوبة وتساعد على تنعيمها وإضفاء التوهج.4. تفتيح الهالات السوداءالبنجر فعال في تفتيح البشرة، فكما يساعد في إزالة تصبغ الشفاه، بطريقة مماثلة، فإنه يخفف الهالات السوداء أيضًا، البنجر غني بمضادات الأكسدة المعروفة بتنشيط منطقة تحت العين وتقليل الهالات السوداء.ماسكات البنجر1- البنجر والحليبالمكونات:1 ملعقة صغيرة من الحليب الخامبضع قطرات من زيت اللوز2 ملاعق صغيرة من عصير البنجرالطريقة:امزجيهم معًا ودلكي وجهكِ لمدة 10 دقائقاغسليه باستخدام منظف2- البنجر وقشر البرتقالإذا كان لديكِ جلد متصطبغ وترغبي في الحصول على لون موحد ، جربي ماسك البنجر وقشر البرتقال الذي يعتبر خيار رائع لتفتيح البشرة، بفضل احتوائه على فيتامين سي.الطريقة:خذي ملعقتين صغيرتين من مسحوق قشر البرتقالخذي 1 ملعقة صغيرة من عصير البنجرامزجي الاثنين معًا لتشكيل عجينةضعيه على وجهك واتركيه حتى يجفاغسليه باستخدام منظف3- البنجر وزيت اللوزيعمل البنجر على الهالات السوداء ويفتح منطقة تحت العين.الطريقة:خذي 1 ملعقة صغيرة من عصير الشمندرأضفي بضع قطرات من زيت اللوزدلكي الخليط تحت عينيك لبضع دقائقدعيها تبقى لبضع دقائقاغسليها بالماء البارد