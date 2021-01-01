البنجر :سر جمال بشرتك

البنجر
عصير البنجر فعال للتخلص من السموم إذا شرب يوميا فإنه ينقي جسمك من الداخل ويطرد جميع السموم مما يمنحك بشرة صحية ومتوهجة
الكل يريد بشرة ناعم وخالية من العيوب، إذا كان هذا هو هدفكِ، فإن البنجر هو خياركِ الأفضل.
للبنجر فوائد عديدة للوجه و الشعر والصحة. هذا هو السبب إلى في أن العديد من أطباء الجلد يوصون بشرب عصير البنجر وتناوله في السلطات للحصول على بشرة صحية ومتوهجة. وبالإضافة إلى تناوله يمكنكِ تطبيقه موضعيًا.
فوائد البنجر:
1. يحارب حب الشباب
إذا كانت بشرتك دهنية ، فإن جذور البنجر هو حل رائع. اشربي عصيره ممزوجًا بعصير الخيار وسيحسن بشرتك بشكل كبير. البنجر مليء بمضادات الأكسدة التي تنعش بشرتك.
2. تفتيح الشفاه
ومن المزايا الأخرى التي يتمتع بها البنجر أنه يُفتح الشفاه الداكنة . إذا كانت لديكِ شفاه داكنة عليكِ بخلطات البنجر الرائعة. يمكنك وضع عصير البنجر على الشفاه ليلاً وملاحظة الفرق في غضون يومين. بشكل عام ، إنها طريقة رائعة للمساعدة في توحيد لون الشفاه المتصطبغة.
3 يرطب البشرة الجافة
الجلد الجاف والمتقشر يسبب الحكة والاحمرار، وقد تسبب مشاكل جلدية متعددة تستدعي زيارة طبيب الجلد أيضًا. جربي البنجر لعلاج البشرة الجافة والباهتة. هناك العديد من وصفات البنجر للوجه التي تمنح بشرتك التغذية المطلوبة وتساعد على تنعيمها وإضفاء التوهج.
4. تفتيح الهالات السوداء
البنجر فعال في تفتيح البشرة، فكما يساعد في إزالة تصبغ الشفاه، بطريقة مماثلة، فإنه يخفف الهالات السوداء أيضًا، البنجر غني بمضادات الأكسدة المعروفة بتنشيط منطقة تحت العين وتقليل الهالات السوداء.
ماسكات البنجر
1- البنجر والحليب
المكونات:
1 ملعقة صغيرة من الحليب الخام
بضع قطرات من زيت اللوز
2 ملاعق صغيرة من عصير البنجر
الطريقة:
امزجيهم معًا ودلكي وجهكِ لمدة 10 دقائق
اغسليه باستخدام منظف
2- البنجر وقشر البرتقال
إذا كان لديكِ جلد متصطبغ وترغبي في الحصول على لون موحد ، جربي ماسك البنجر وقشر البرتقال الذي يعتبر خيار رائع لتفتيح البشرة، بفضل احتوائه على فيتامين سي.
الطريقة:
خذي ملعقتين صغيرتين من مسحوق قشر البرتقال
خذي 1 ملعقة صغيرة من عصير البنجر
امزجي الاثنين معًا لتشكيل عجينة
ضعيه على وجهك واتركيه حتى يجف
اغسليه باستخدام منظف
3- البنجر وزيت اللوز
يعمل البنجر على الهالات السوداء ويفتح منطقة تحت العين.
الطريقة:
خذي 1 ملعقة صغيرة من عصير الشمندر
أضفي بضع قطرات من زيت اللوز
دلكي الخليط تحت عينيك لبضع دقائق
دعيها تبقى لبضع دقائق
اغسليها بالماء البارد
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