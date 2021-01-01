عشان تنورى أكتر وصفات طبيعية للتخلص من البقع الداكنة..

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صورة الخبر: البقع الداكنة
البقع الداكنة

تواجه بعض النساء مشكلة وجود مناطق داكنة بجسدها ووجهها، مما يسبب لها الشعور بالإزعاج والإحراج، لذلك تحاول إخفاء هذه المناطق بارتداء ملابس طويلة أو باستخدام مستحضرات تجميل مختلفة، ويمكن علاج هذه المشكلة من خلال استخدام وصفات طبيعية للتخلص من البقع الداكنة، من خلال اتباع خطوات نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "byrdie".

وصفات طبيعية للتخلص من البقع الداكنة: وصفة قشر البابايا
تساعد فاكهة البابايا على مكافحة الشيخوخة والتخلص من خلايا الجلد الميتة، وتفتيح البشرة من خلال هرس فاكهة البابايا الناضجة في وعاء ووضعها على الوجه كقناع لفترة من الوقت، ثم غسل الوجه بالماء.

زيت اللوز للتخلص من البقع الداكنة
يساعد زيت اللوز الحلو على تفتيح البشرة وتحسين لونها، كما يعمل على إزالة المكياج، لذلك ينصح بوضع الزيت على الوجه لفترة من الوقت ثم غسل الوجه بالماء.

جل الصبار للتخلص من البقع الداكنة
يساعد جل الصبار على علاج البقع الداكنة بالبشرة والتخلص من ندبات الوجه، وتحسين صحة البشرة وترطيبها، لذلك ينصح بوضع جل الصبار على الوجه أو المناطق الداكنة لفترة من الوقت، ثم غسل الوجه بالماء، مع تكرار هذه الوصفة الطبيعية بانتظام للحصول على نتيجة إيجابية مع مرور الوقت.

الزبادي للتخلص من البقع الداكنة
يساعد الزبادى على تفتيح البشرة بشكل طبيعي والتخلص من خلايا الجلد الميتة وذلك بفضل احتوائه على حمض اللاكتيك، ولهذا ينصح بوضع الزبادى على الوجه لتنظيف البشرة أو خلطها بمكونات أخرى تساعد على تفتيح البشرة وترطيبها، والتخلص من حب الشباب مثل إضافة العسل ودقيق الشوفان بكميات متساوية وعمل خليط ووضعه على الوجه والمناطق الداكنة لتفتيح البشرة، مع تكرار هذه الوصفة الطبيعية بانتظام .

المصدر: اليوم السابع

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