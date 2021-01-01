عشان تنورى أكتر وصفات طبيعية للتخلص من البقع الداكنة..

تواجه بعض النساء مشكلة وجود مناطق داكنة بجسدها ووجهها، مما يسبب لها الشعور بالإزعاج والإحراج، لذلك تحاول إخفاء هذه المناطق بارتداء ملابس طويلة أو باستخدام مستحضرات تجميل مختلفة، ويمكن علاج هذه المشكلة من خلال استخدام وصفات طبيعية للتخلص من البقع الداكنة، من خلال اتباع خطوات نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "byrdie".
وصفات طبيعية للتخلص من البقع الداكنة: وصفة قشر البابايا
تساعد فاكهة البابايا على مكافحة الشيخوخة والتخلص من خلايا الجلد الميتة، وتفتيح البشرة من خلال هرس فاكهة البابايا الناضجة في وعاء ووضعها على الوجه كقناع لفترة من الوقت، ثم غسل الوجه بالماء.
زيت اللوز للتخلص من البقع الداكنة
يساعد زيت اللوز الحلو على تفتيح البشرة وتحسين لونها، كما يعمل على إزالة المكياج، لذلك ينصح بوضع الزيت على الوجه لفترة من الوقت ثم غسل الوجه بالماء.
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