اعرفى الطريقة الصحيحة ..مخاطر تخزين الثوم بشكل خاطئ..



الثوم الثوم

تعتبر هذه الفترة هي فترة تخزين بعض من المكونات الأساسية في مطبخك خاصة الثوم، الذي تسعى كل ربة منزل للحصول على أكبر كمية وحفظها بعدة طرق سواء بتجفيفه أو فرمه ووضعه في علب بلاستيكية أو برطمانات في الفريزر أو الثلاجة للاستخدام السريع، ولكن لا تعلم أن له عدة مخاطر بسبب الفرم، كما أوضحت خبيرة العناية بالنباتات أمل شعيب في حديثها لـ "اليوم السابع" أن فرم الثوم يغير بشكل كبير من مكوناته بل وأنه قد ينتج عنه بعض المكونات الأخرى الضارة كما يلي:



مخاطر تخزين الثوم المفروم:

قالت خبيرة العناية بالنباتات يبدأ موسم حصاد الثوم في شهر مارس وهو الوقت الذي تقوم فيه السيدات بتخزين الثوم لذلك وجب علينا التنبيه من خطر تخزين الثوم المفروم، بسبب وجود مركب الأليسين Allicin، وهو مركب الكبريت العضوي الذي ينتج عند فرم الثوم وهي المادة التي تعطي الثوم رائحتة المميزة والقوية، ووجود مركب الأليسين يجعل الثوم المفروم بيئة مناسبة جدًا لنمو بكتريا الكلوستريديوم بوتيلينوم Colistridium boltulimum ، والتي تسبب خطر التسمم البوتيولوني.



التسمم البوتيولوني:

وتابعت خبيرة العناية بالنباتات أنه قد لا يخطر في بالك أبدًا أن التسمم حدث بسبب الثوم المفروم. لذلك انتبهي جيداً إذا كان ولابد من تخزينك للثوم مفرومًا فعليكَ البدأ بعدة خطوات ضوروية.

قد يعجبك أيضا...

الطريقة الصحيحة لتخزين الثوم المفروم:وأضافت خبيرة العناية بالنباتات عن الطريقة الصحيحة لتخزين الثوم المفروم وهي كالتالي:أولًا: إضافة 50 جم ملح + 50 مل خل تفاح + كوب من زيت الطعامثانيًا: التخزين تحت درجة الصفر المئوية، وهذا ما يحفظ الثوم المفروم ولا يسمح للميكروبات بالنمو عليه