نتفليكس تضع حدا لمشاركة الحسابات بين الأصدقاء

تتميز منصة "نتفليكس" العالمية بخاصية مشاركة كلمة العبور، مما يتيح للأصدقاء وأعضاء العائلة بكثر أعدادهم، استخدام حساب واحد، دون دفع مبلغ إضافي لكل مستخدم، لكن هذه الخاصية "المميزة" تشارف على النهاية.
واشتهرت هذه الخاصية حتى أصبحت مادة للسخرية حول العالم، وخاصة في العالم العربي، حيث يسخر البعض عبر الصور الكوميدية والمنشورات، حول استخدام المئات من الأشخاص لحساب نيتفليكس واحد، مستغلين خاصية المشاركة المجانية.
ولكن نتفليكس أعلنت أنها ستسمح للأفراد خارج المنزل الواحد، بمشاركة نفس الحساب، فقط إذا دفعوا مبلغا إضافيا للاشتراك.
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