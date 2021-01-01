تعرف على البدائل البروتين بعد ارتفاع أسعارها



البروتين البروتين

مع ارتفاع الأسعار يبحث العديد من المواطنين عن بدائل للحصول على القدر الكافي من البروتين، إذ يوصي الأطباء والخبراء عموما، بتناول جرام من البروتين لكل كيلو جرام من وزن الجسم لكون البروتين هو مكون رئيسي لوظائف وهيكلة جميع خلايا الجسم؛ إذ يمد البروتين الجسم بما يقارب 10 إلى 15% من احتياجاته من الطاقة الغذائية.



من جهة أخرى يفضل البعض الاتجاه لتناول أنظمة غذائية نباتية في توجه بيئي لتجنب الانبعاثات الحيوانية التي تلقي بظلالها على الكوكب.



كوب من البروكلي يعادل شريحة لحم

ويوجد نوع من الخضروات يأتي على رأس القائمة عندما يتعلق الأمر بالمحتوى من البروتين، بل ويمد الجسم بكمية من البروتين تزيد عن تلك الموجودة شريحة لحم.

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يعتبر البروكلي مصدرًا ممتازًا لعدة أنواع مختلفة من العناصر الغذائية، من بينها فيتامينات C وK، بالإضافة إلى الكثير من البوتاسيوم، علاوة على كمية مناسبة من الألياف؛ إذ يحتوي كوب واحد من البروكلي على 31 سعرًا حراريًا فقط (وهو يقابل شريحة لحم تزن 100 جرام مع الدهون والتي توفر 179 سعرا حراريا). وحوالي 33% – أكثر من ثلث- من تلك السعرات الحرارية في البروكلي عبارة عن بروتين، لذا يعتبر الأطباء أن كوبًا منه يعادل شريحة لحوم.ويوصي الأطباء عامة، بتناول أقل من جرام من البروتين لكل كيلو جرام من وزن الجسم أو حوالي 10% إلى 35% من السعرات الحرارية اليومية التي يتم تناولها من البروتين، وفقا لما نشره موقع «تستنغ تيبل» Tasting Table.مصادر للبروتين لمن يفضلون الأنظمة النباتيةيعتمد النباتيون على المصادر النباتية لاحتياجاتهم من البروتين يوميًا، ولكن النباتات لا تحتوي على مجموعة كاملة من الأحماض الأمينية الأساسية، وهي أيضاً ليست مرتفعة القيمة الغذائية كما البروتين الحيواني. ولكن مع الحصول على نظام غذائي متوازن يحتوي على مجموعة متنوعة من الأطعمة المختلفة، فمن الممكن أن تستهلك الأحماض الأمينية المطلوبة، بغض النظر عن موعد تناولهم أو مع أي من الأطعمة التي نتناولها؛ لذا عليهم اللجوء لتناول المكسرات والبذور والفاصولياء والبقول والخضر والمواد الغذائية البروتينية وجميع منتجات فول الصويا تحتوي على البروتين، وكذلك كميات صغيرة من الحبوب ومنتجات الألبان.كم يكفي من البروتين؟ينصح اختصاصيو الصحة الرجال بتناول 55.5 جم من البروتين يومياً والنساء 45 جم. ومن الناحية العملية فتناول كمية معتدلة من البروتين، وجبة أو اثنتان في اليوم تأمن لك جميع البروتينات التي تحتاجها. معظم الناس في بريطانيا يأكلون أكثر بكثير مما يحتاجون من البروتين بالفعل.وسواء كان الشخص يتناول ما يكفي من اللحوم لتحقيق تلك النسب أو كان يلتزم بنظام غذائي نباتي صارم، فإن هناك الكثير من الأطعمة الأخرى التي يمكن أن تساهم في بلوغ النسب الموصى بها يوميًا. فوفقًا لموقع «هيلث لاين» Healthline، يعد اللوز والفول السوداني والعدس من الأطعمة الصديقة للنباتيين وجميعها خيارات رائعة، تمامًا مثل الحليب والبيض والزبادي اليوناني.