تعرف علي مواعيد قطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق خلال شهر رمضان



هيئة السكة الحديد هيئة السكة الحديد



قررت هيئة السكة الحديد تعديل جداول تشغيل القطارات في رمضان ومن المتوقع تطبيقها طوال الشهر لتتناسب مع مواعيد الإفطار والسحور.



تضمنت جداول التشغيل إجراء تعديلات فى مواعيد تشغيل بعض قطارات الوجه البحرى، لكى تناسب مواعيد الإفطار طوال رمضان.



كما تضمنت رفع حالة الطوارئ وتجهيز استوكات من القطارات للدفع بها خلال الشهر الكريم، ولا تتضمن جداول تشغيل قطارات السكة الحديد أي تعديلات فى مواعيد قطارات خطوط الصعيد طوال شهر رمضان، لكن التعديلات المتوقعة من المفترض أن تعلن عنها الهيئة في وقت لاحق على الوجه البحري.

قد يعجبك أيضا...

و يستمر خلال رمضان العمل بنفس قواعد الحجز المعمول بها بالسكة الحديد في الأيام الطبيعية، كما سيستمر نظام حجز مقاعد القطارات المكيفة قبل السفر بـ 15 يوما ونظام الحجز المسبق بالقطارات الروسية الجديدة قبل قيامها، بموجب بطاقة الرقم القومى بعدد 4 تذاكر للراكب كحد أقصى.مواعيد المترو في رمضان 2022من المفترض أن تعدل شركة المترو جداول وساعات التشغيل طوال الشهر الكريم، وستشمل التعديلات مد ساعات تشغيل قطارات الخطوط الثلاثة طوال أيام شهر رمضان وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك، بحيث ينتهى التشغيل اليومى الساعة 2 صباحا بدلا من الواحدة صباحا.ووفقأ لمواعيد رمضان، يلتقى أخر قطار بالخط الثالث مع أخر قطار بالخط الثانى فى محطة العتبة 1.25 صباحا، ويلتقى أخر قطار بالخط الأول مع أخر قطار بالخط الثانى فى محطة أنور السادات 1.30 صباحا.يبلغ زمن تقاطر قطارات الخط الأول 3 دقائق بين كل رحلة والتالية لها و4 دقائق بالخط الثانى و5 دقائق بالخط الثالث، تعمل شبابيك الاشتراكات بالمحطات خلال رمضان يوميا ابتداء من الساعة السابعة صباحا حتى الثالثة عصرا.ولفتت شركة المترو إلى أنه سيتم تكثيف تواجد نقاط الإسعاف داخل محطات المترو بالخطوط الثلاثة، تجنبا لحدوث أي حالات مرضية مفاجئة، مشيرة إلى أنه تم زيادة عدد الرحلات بالخطوط الثلاثة وذلك تسهيلا وتيسيرا على جميع مرتادي مرفق مترو الأنفاق.