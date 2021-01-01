تعرف على قِبلات الأديان الثلاث وسر تحويلها إلى الكعبة

ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس في صلاته ما بين ستة أو سبعة عشر شهرًا، ثم حوله الله منها إلى الكعبة بعد ذلك، وكان ذلك في السنة الثانية للهجرة، وعلى اختلاف الأقوال، فمنها من يرى ان ذلك كان في منتصف شهر شعبان، واختلف العلماء كذلك في سر اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم بيت المقدس كقبلة منذ البداية، فقالوا أنه اجتهاد منه ورأي، وقال آخرون أنه كان مخيرًا بين الكعبة وبيت المقدس فاختار بيت المقدس طمعًا في استمالة اليهود وايمانهم، وهو ما اختاره الطبري، أما الجمهور فيؤكد أن كل ذلك كان وحيًا من الله ثم نسخ وأمره باستقبال الكعبة.
وقد أورد المفسرون أسباب رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم في تحويل القبلة إلى الكعبة حيث فسر بعضهم ذلك كما يقول الطبري في تفسيره لأن اليهود كانوا يقولون: يتبع قبلتنا ويخالفنا في ديننا، وقال آخرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب أن تكون قبلته إلى الكعبة لأنها كانت قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام، فعن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة، وكان أكثرَ أهلها اليهودُ، أمره الله عز وجل أن يستقبل بيتَ المقدس. ففرحت اليهودُ. فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة عشر شهرًا، فكان رسول الله صَلى الله عليه وسلم يُحب قبلةَ إبراهيم, فكان يدعو وينظر إلى السماء, فأنـزل الله عز وجل: "قد نرى تقلُّبَ وجهك في السماء".
قبلة اليهود
في الشريعة اليهودية يجب أن تتلى الصلاة في اتجاه القدس "هيكل سليمان" أو المسجد الأقصى، وهي الوجهة التي يتجه إليها اليهود حتى الآن في صلواتهم وإن صلوا في منازلهم، فيضع اليهود لوحة جدارية تسمى "مزراح" تشير إلى اتجاه الصلاة.
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