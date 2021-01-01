الأبحاث تجيب .. هل العصائر البودرة تضر الجسم؟



العصائر البودرة العصائر البودرة



مع قرب حلول شهر رمضان الكريم يحرص الكثير من الأشخاص على شراء و تخزين العصائر البودرة التي تتمتع بمختلف النكهات التي يفضلها الكبار و الصغار.



يفضل العديد شراء العصائر البودرة، عن العصائر الطازجة نظرًا لأن الفريش لديها مدة صلاحية محدودة للغاية ، فإن أولئك الذين لا يستطيعون الحصول على إمدادات منتظمة من العصائر الطازج يجدونها مريحة للغاية.





هل العصائر البودرة ضارة؟

خلصت الأبحاث إلى أن العصائر البودرة تميل إلى الاحتفاظ بحوالي 95? من المحتوى الغذائي للفاكهة ، ولكن لا يستطيع الجسم امتصاص جميع العناصر الغذائية من مسحوق الفاكهة وقد يفوتك الكثير مقارنة باستهلاك عصير الفاكهة أو الفاكهة نفسها.

أيضًا ، تحرم العصائر البودرة من محتوى الألياف الموجود في الفاكهة ، مما يعني أنه لا يحتوي على أي محتوى من الألياف في الفاكهة، الألياف ضرورية لعمل الجهاز الهضمي بكفاءة ، كما أنها تساعد الجسم على هضم الطعام بشكل أفضل وامتصاص العناصر الغذائية بكامل طاقتها.

عدم وجود هذا المحتوى الليفي هو السبب في أن أجسامنا غير قادرة على معالجة جميع العناصر الغذائية من مكملات العصائر البودرة بينما من ناحية أخرى ، فإن عصير الفاكهة لا يفقد العناصر الغذائية على الإطلاق، يشبه شرب عصير الفاكهة تناول الفاكهة تقريبًا.

يحتفظ العصير بنفس الكمية من العناصر الغذائية ، كما أنه يسهل على الجسم هضمه وامتصاص العناصر الغذائية الأساسية منه على الرغم من أنه لا يحتوي على نفس الكمية من الألياف مقارنة بالفاكهة.



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معلومات حول العصائر البودرةالعصائر البودرة، هو مكمل غذائي يتم تصنيعه عن طريق تجفيف الفاكهة الطبيعية بالتجميد ثم معالجتها إلى مادة مسحوقية مع التأكد من أنها لا تزال تحتفظ ببعض القيم الغذائية للأشياء الأصلية، أثناء إنتاج مسحوق الفاكهة ، من الممكن الحفاظ على العناصر الغذائية الحيوية مثل مضادات الأكسدة وفيتامين ج ، التي يحتاجها الجسم.عادة ما تؤخذ العصائر البودرة بالماء العادي أو تُخلط مع الوجبات في بعض الأحيان، الغرض الوحيد من تناول مساحيق الفاكهة هو التأكد من أن الجسم يتلقى كمية كافية من العناصر الغذائية الأساسية ويحافظ على توازن هذه العناصر الغذائية في الجسم ، وهو ما لا يمكن الحصول عليه من خلال الوجبات السريعة التي يتلقاها الجسم في أوقات محمومة.على الرغم من أن العملية الرئيسية لصنع العصائر البودرة هي التخلص من جميع جزيئات الماء الموجودة في الفاكهة وتجفيفها حتى نقطة تجف تمامًا وتصبح مسحوقًا عند سحقها ، إلا أنها لا تزال قادرة على الاحتفاظ بمحتواها الغذائي الأصلي.وذلك لأن جميع الفاكهة تتكون من أكثر من 60-70? من محتوى الماء ، والتخلص من هذه المياه يترك فقط الجزء الغذائي المركز من الفاكهة على شكل مسحوق.والفرق الوحيد العصائر الطازجة و العصائر البودرة هو أن أحدهما محروم تمامًا من الماء والآخر سائل تمامًا في حالة كلاهما لهما فوائد صحية متساوية ويمكنهما ملء جسمك بالكمية المطلوبة من العناصر الغذائية الأساسية التي لا يمكن لجسمك الحصول عليها من خلال الوجبات السريعة والوجبات الغذائية الفارغة، مجرد عيب صغير في مسحوق الفاكهة هو أنه يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والتي يمكن أن تؤدي إلى زيادة طفيفة في الوزن ولكن لا يزال من الممكن إدارتها.المصدر: