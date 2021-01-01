أطعمة تحسن صحة القلب.. تعرف عليها



صحة القلب صحة القلب





يلعب الغذاء دورا كبيرا فى الحفاظ على صحة مختلف أعضاء الجسم ومن بينها القلب.



إليكم أهم الأطعمة التى تساعد فى تحسين صحة القلب وفقا لما جاء في موقع “ هيلث لاين ” .

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أعراض وأسباب عدم انتظام ضربات القلبالكوليسترول يضر القلب ويسبب أخطر الأمراض .. اكتشف 10 أطعمة تساعد في خفضه أبرزها الباذنجان والباميةالخضروات الورقية الخضراءتشتهر الخضروات ذات الأوراق الخضراء مثل السبانخ واللفت والكرنب والخضار الورقية الخضراء غنية بفيتامين K والنترات والتي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم وتحسين وظائف الشرايين وتشير الدراسات إلى أن تناول كميات أكبر من الخضر الورقية يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.الحبوب الكاملةتشمل الحبوب الكاملة جميع الأجزاء الثلاثة الغنية بالمغذيات من الحبوب: الدقيق وأرز بني والشوفان والذرة وشعير والحنطة السوداء والكينوا.تشير الدراسات إلى أن تناول الحبوب الكاملة يرتبط بانخفاض نسبة الكوليسترول في الدم وضغط الدم الانقباضي ، فضلاً عن انخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب.التوتتعتبر الفراولة والتوت الأسود والتوت مليئة بالعناصر الغذائية المهمة التي تلعب دورًا رئيسيًا في صحة القلب.التوت غني أيضًا بمضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين ، التي تحمي من الإجهاد التأكسدي والالتهابات التي تساهم في تطور أمراض القلب.الأفوكادوالأفوكادو مصدر ممتاز للدهون الأحادية غير المشبعة الصحية للقلب ، والتي تم ربطها بانخفاض مستويات الكوليسترول في الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب و خفض نسبة الكوليسترول وضغط الدم وخطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي.الأسماك الدهنية وزيت السمكالأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين والتونة محملة بأحماض أوميجا 3 الدهنية والتي تمت دراستها على نطاق واسع لفوائدها الصحية للقلب وتحتوي الأسماك الدهنية وزيت السمك على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية وقد تساعد في تقليل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب بما في ذلك ضغط الدم والدهون الثلاثية والكوليسترول.الجوزالجوز مصدر كبير للألياف والمغذيات الدقيقة مثل المغنيسيوم والنحاس والمنجنيز وتشير الأبحاث إلى أن دمج حصص قليلة من الجوز في نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في الحماية من أمراض القلب.تشير الدراسات إلى أن الجوز يمكن أن يساعد في تقليل الكوليسترول وضغط الدم وقد يترافق مع انخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب.الفولتحتوي الفاصوليا على النشا المقاوم الذي يقاوم الهضم ويتم تخميره بواسطة البكتيريا المفيدة في أمعائك والنشا المقاوم لديه القدرة على ممارسة تأثير صحي على الأمعاء وبعض أعضاء الجراثيم المقيمة.الفاصوليا غنية بالنشا المقاوم وقد ثبت أنها تقلل مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية وتخفض ضغط الدم وتقلل الالتهاب.الشوكولاتة الداكنةالشوكولاتة الداكنة غنية بمضادات الأكسدة مثل الفلافونويد ، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز صحة القلب.ومن المثير للاهتمام أن العديد من الدراسات ربطت بين تناول الشوكولاتة وانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب.