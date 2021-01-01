الأرصاد: أمطار غزيرة بعدة مناطق خلال ساعات

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أمطار غزيرة

تشهد حالة الطقس غدا، وجود فرص لسقوط الأمطار على مناطق بالبلاد، وسط استقرار درجات الحرارة نسبيا على كافة الانحاء، يصاحبها نشاط للشبورة المائية صباحا.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس غدا، يكون دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، يكون مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

أما خلال ساعات الليل، قالت هيئة الأرصاد،إن الطقس غدا، يظل شديد البرودة على كافة الأنحاء.

وتكون هناك فرص لسقوط الأمطار خلال الطقس غدا، على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة، ويكون هناك أيضا نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء.

أما عن الشبورة المائية، يشهد الطقس غدا، نشاط للشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 10
السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 11
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 15
شمال الصعيد 23 للعظمى والصغرى 10
جنوب الصعيد 29 للعظمى والصغرى 12

المصدر: elbalad

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