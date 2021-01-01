هونر تطلق أرخص هاتف رائد لها في الأسواق .بهذه المواصفات..

تعتزم شركة هونر الصينية إطلاق هاتف Honor Magic4 Lite والذى سيكون أرخص هاتف رائد لها في الأسواق، حيث سيحصل الهاتف على ميزات وتقنيات رائدة أبرزها المعالج الأحدث من شركة كوالكوم.
وبحسب موقع Pocketnow فإن هاتف Honor Magic4 Lite سيأتى بشاشة من نوع LCD ، بدقة 1،080 × 2،388 بكسل، مع معدل 120 هرتز في الثانية، مع شهادة IPX2 لمقاومة الماء والغبار.
وسيقدم هاتفHonor Magic4 Lite الأرخص من هونر كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر للعمق 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية على مستشعر بدقة 16 ميجابكسل.
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