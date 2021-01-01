كويكب ضخم يقترب من الأرض..مخاوف من الاصطدام..

تتطاير الصخور الفضائية بكثرة في الآونة الأخيرة داخل النظام الشمسي، مع وجود جسم خطير يمر بنا يوميًا تقريبًا ، أصدرت وكالة ناسا تنبيهًا آخر لكويكب.
كويكب 2013 BO76 - صخرة فضائية ضخمة يبلغ حجمها التقديري في مكان ما بين 600 و 1500 قدم - من المقرر أن تقترب نسبيًا من الأرض في 24 مارس.
تم اكتشاف الجسم من خلال مسح PanSTARRS في 17 يناير 2013، تم تصويره بواسطة مشروع التلسكوب الافتراضي في 7 مارس ،عندما كان لا يزال على بعد حوالي 15 مليون ميل من الأرض، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.
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