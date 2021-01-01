ناسا تطلق أول صاروخ للقمر.استعدادا لإرسال البشر ..

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يقف صاروخ القمر الجديد التابع لناسا مستعدًا للانطلاق داخل مبنى تجميع المركبات الشهير في مركز كينيدي للفضاء قبل رحلته الأولى إلى منصة الإطلاق.



يتألف صاروخ نظام الإطلاق الفضائي (SLS) التابع لوكالة ناسا ومركبة أوريون الفضائية ، ويجلس على منصة الإطلاق المتنقلة ، صار صاروخ Artemis I Moon جاهزًا للانطلاق لإطلاق مجمع 39B من أجل اختباره التجريبي الذي يستهدف البدء في 1 أبريل .



ستُظهر البروفة قدرة الفريق على تحميل أكثر من 700000 جالون من الوقود الدافع المبرد أو شديد البرودة في الصاروخ عند منصة الإطلاق، وممارسة كل مرحلة من مراحل العد التنازلي للإطلاق ، واستنزاف الوقود لإظهار الوقوف بأمان على الإطلاق.

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سيكون الاختبار تتويجًا لشهور من التجميع والاختبار لـ SLS و Orion ، بالإضافة إلى الاستعدادات من قبل فرق التحكم في الإطلاق والهندسة ، وتمهيد الطريق لإطلاق Artemis الأول.مهمة أرتميس Artemis I غير المأهولة هي أول رحلة لصاروخ SLS ومركبة Orion الفضائية معًا، بحسب ما نشر موقع وكالة "ناسا" الأمريكية لعلوم الفضاء.سترسل البعثات المستقبلية أشخاصًا للعمل في مدار القمر وعلى سطح القمر، ومن خلال مهمات أرتميس، ستهبط ناسا بأول امرأة وأول شخص على القمر وتؤسس استكشافًا طويل المدى استعدادًا للمهام إلى المريخ.ستعمل مركبات SLS و Orion جنبًا إلى جنب مع نظام الهبوط البشري التجاري والبوابة التي ستدور حول القمر ، والتي تعد العمود الفقري لوكالة ناسا لاستكشاف الفضاء السحيق.