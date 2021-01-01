ناسا تطلق أول صاروخ للقمر.استعدادا لإرسال البشر ..

يقف صاروخ القمر الجديد التابع لناسا مستعدًا للانطلاق داخل مبنى تجميع المركبات الشهير في مركز كينيدي للفضاء قبل رحلته الأولى إلى منصة الإطلاق.
يتألف صاروخ نظام الإطلاق الفضائي (SLS) التابع لوكالة ناسا ومركبة أوريون الفضائية ، ويجلس على منصة الإطلاق المتنقلة ، صار صاروخ Artemis I Moon جاهزًا للانطلاق لإطلاق مجمع 39B من أجل اختباره التجريبي الذي يستهدف البدء في 1 أبريل .
ستُظهر البروفة قدرة الفريق على تحميل أكثر من 700000 جالون من الوقود الدافع المبرد أو شديد البرودة في الصاروخ عند منصة الإطلاق، وممارسة كل مرحلة من مراحل العد التنازلي للإطلاق ، واستنزاف الوقود لإظهار الوقوف بأمان على الإطلاق.
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