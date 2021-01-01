صورة لـ نجم فضائي تكشف أسرارا عن مركبة ناسا



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

التقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا أول صورة "في بؤرة التركيز" لنجم واحد، وهي جيدة جدًا لدرجة أنها قد تسمح للمرصد بتجاوز أهدافه العلمية.



سيسمح هذا بصور أكثر دقة للنجوم والكواكب والمجرات بمجرد أن يبدأ التلسكوب عملياته العلمية في الأشهر القادمة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية.



تم إطلاق Webb من ميناء الفضاء الأوروبي في جويانا الفرنسية مع بداية العام الماضي، ووصل إلى مداره الأخير بين الأرض والشمس في 24 يناير.

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لقد أكمل الآن سلسلة من خطوات محاذاة المرآة الهامة، والمعروفة باسم "التدريج الدقيق" ، وكشف عن صورة مركزية للنجم 2MASS J17554042 + 6551277.تقول ناسا إن الصورة جيدة جدًا لدرجة أن الأداء البصري من ويب "سيكون قادرًا على تلبية أو تجاوز الأهداف العلمية التي تم بناء المرصد لتحقيقها".قال توماس زوربوشن ، المدير المساعد لوكالة ناسا: "منذ أكثر من 20 عامًا ، شرع فريق ويب في بناء أقوى تلسكوب وضعه أي شخص في الفضاء على الإطلاق وابتكر تصميمًا بصريًا جريئًا لتلبية الأهداف العلمية الصعبة"، "اليوم يمكننا القول أن التصميم سيحقق النجاح."بالإضافة إلى صورة الفسيفساء التي تم الكشف عنها سابقًا ، هي "صور هندسية" ، مع أول "صورة جميلة" من المقرر إطلاقها في وقت مبكر من هذا الصيف.