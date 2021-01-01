سلسلة Redmi K50 بشحن سريع بقوة 120 وات من شاومي

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صورة الخبر: Redmi K50
Redmi K50

أعلنت شاومي اليوم عن هاتفي Redmi K50 و Redmi K50 Pro ويأتي كلاهما بشاشة OLED بقياس 6.7 بوصة بدقة 3200x1440 ومعدل تحديث 120Hz وطبقة حماية على الشاشة Gorilla Glass Victus وكاميرا أمامية بدقة 20 ميجا بيكسل بمستشعر سوني IMX596.

هاتف Redmi K50 Pro يأتي بمعالج ميدياتيك Dimensity 9000 ورامات بحجم 8 و 12 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 128 و 256 و 512 جيجا بايت وكاميرا خلفية رئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل والكاميرا الثانية واسعة الزاوية بدقة 8 ميجا بيكسل والكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل وهي Macro.

الهاتف يأتي ببطارية بقوة 5000 ميلي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 120 وات ومن خلالها تستطيع شحن البطارية بالكامل في 19 دقيقة ويأتي بقارئ للبصمة مدمج مع الشاشة وسعره يبدأ من 472 دولار.

أما هاتف Redmi K50 يأتي بمعالج ميدياتيك Dimensity 8100 ورامات بحجم 8 و 12 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 128 و 256 جيجا بايت وكاميرا خلفية رئيسية بدقة 48 ميجا بيكسل والكاميرا الثانية واسعة الزاوية بدقة 8 ميجا بيكسل والكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل وهي Macro.

الهاتف يأتي ببطارية بقوة 5500 ميلي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 67 وات وقارئ للبصمة مدمج مع الشاشة وسعره يبدأ من 378 دولار.

المصدر: اخبار التقنيه

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