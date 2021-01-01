رسمياً سامسونج تكشف عن هواتف Galaxy A73 و A53 و A33



سامسونج سامسونج

أعلنت سامسونج اليوم عن ثلاث هواتف جديد ينضموا لعائلة هواتف Galaxy A وهما Galaxy A73 و A53 و A33.



هاتف Galaxy A73 يدعم إتصالات الجيل الخامس ويأتي بشاشة OLED بقياس 6.7 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120Hz ومعالج لم يتم الكشف عن اسمه ولكن متوقع أن يكون Exynos 1280.



الهاتف يأتي برامات بحجم 6 و 8 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 128 و 256 جيجا بايت مع دعم تركيب بطاقات microSD يصل حجمها إلى 1 تيرا بايت وبطارية بقوة 5000 ميلي أمبير ودعم الشحن السريع بقوة 25 وات.

قد يعجبك أيضا...

يأتي الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/1.8 والكاميرا الثانية واسعة الزاوية بدقة 12 ميجا بيكسل وكاميرتين بدقة 5 ميجا بيكسل واحدة Macro والثانية للعزل وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل. سيتوفر الهاتف للبيع يوم 22 أبريل ولم تكشف سامسونج عن سعره.هاتف Galaxy A53 يدعم أيضاً إتصالات الجيل الخامس ويأتي بشاشة OLED بقياس 6.5 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120Hz ويحمل نفس معالج هاتف A73.الهاتف يأتي برامات بحجم 6 و 8 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 128 و 256 جيجا بايت مع دعم تركيب بطاقات microSD يصل حجمها إلى 1 تيرا بايت وبطارية بقوة 5000 ميلي أمبير ودعم الشحن السريع بقوة 25 وات.يأتي الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/1.8 والكاميرا الثانية واسعة الزاوية بدقة 12 ميجا بيكسل وكاميرتين بدقة 5 ميجا بيكسل واحدة Macro والثانية للعزل وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل. سيتوفر الهاتف للبيع يوم 1 أبريل وسعره سيبدأ من 450 دولار.هاتف Galaxy A33 يدعم كذلك إتصالات الجيل الخامس ويأتي بشاشة OLED بقياس 6.4 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 90Hz وطبقة حماية Gorilla Glass 5 ونفس معالج هاتفي A73 و A53.الهاتف يأتي برامات بحجم 6 و 8 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 128 و 256 جيجا بايت مع دعم تركيب بطاقات microSD يصل حجمها إلى 1 تيرا بايت وبطارية بقوة 5000 ميلي أمبير ودعم الشحن السريع بقوة 15 وات.يأتي الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/1.8 والكاميرا الثانية واسعة الزاوية بدقة 8 ميجا بيكسل والكاميرا الثالثة بدقة 5 ميجا Macro والرابعة بدقة 2 ميجا بيكسل للعزل وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجا بيكسل.وسيتوفر للبيع يوم 22 أبريل وسعره سيبدأ من 370 يورو.الثلاث هواتف يعملوا بنظام Android 12 مع واجهة One UI 4.1 وسيستقبلوا تحديثات رئيسية لمدة 4 سنوات وتحديثات أمنية لمدة 5 سنوات .