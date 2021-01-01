أسعار و مواصفات هاتف Lava Z3 مع المميزات والعيوب



هاتف Lava Z3 هاتف Lava Z3

بعد أن، تم الكشف عن، الهاتف Lava X2، في بداية، شهر مارس الجاري، قامت الآن، شركة لافا، بالإعلان رسميا، عن هاتف مشابه، يدعى Lava Z3، ويأتي مع مواصفات متقاربة، تتمثل في، نفس الشاشة، ونفس المعالج، ونف الكاميرات، ويختلف معه فقط، في إصدار التخزين، ونظام التشغيل، حيث يصل، هذا الهاتف الجديد، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 3 جيجا رام، بدلا من، 2 جيجا رام، ويعمل بنظام، Android 11 الرئيسي، بدلا من، Android 11 Go edition، كما أن، سعره لا يختلف كثيرا، ومع ذلك، دعونا نستعرض، سعر ومواصفات الهاتف Lava Z3، مع المميزات، والعيوب.



مواصفات لافا زد 3

موعد الإعلان والإطلاق: تم الإعلان، عن هذا الهاتف الجديد، يوم 20 فبراير، وتم إطلاقه، بشكل رسمي، مع نهاية شهر فبراير.



الشبكة: هذا الهاتف، يدعم شبكات اتصال، الجيل الثاني 2G، والجيل الثالث 3G، والجيل الرابع 4G، ويدعم أيضا، اتصال Wi-Fi 5 (ac)، كما أنه، يسمح بتركيب، شريحتي اتصال، من نوع، Nano-SIM.

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أبعاد الهاتف: يتوفر هاتف Lava Z3،، بارتفاع 164.5 ملم، × العرض 75.8 ملم، وبسمك 8.9 ملم، وبوزن متوسط، لا يتخطى، 200 جرام.الشاشة: تم تصميم، هاتف لافا الجديد، حول شاشة، بشكل النوتش، من نوع، IPS LCD، بحجم 6.52 بوصة، وبدقة 1600×720 بكسل، وبجودة HD+، وبمعدل تحديث 60 هرتز.المعالج: يتم تشغيل، هذا الهاتف، بمعالج تشغيل، ثماني النواة، من فئة، MediaTek Helio G35، وبمعالج رسوميات، من فئة، PowerVR GE8320، مع العلم بأن، المعالج مبني على، تقنية تصنيع، بدقة 12 نانومتر، ويتكون من، 4 أنوية Cortex A53، بسرعة 2.3 جيجا هرتز، و4 أنوية Cortex A53، بسرعة 1.8 جيجا هرتز.الكاميرات الخلفية: الهاتف Lava Z3، يحتوي على، كاميراتين في الخلف، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة، 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وبحجم مستشعر، يبلغ 26 ملم، والكاميرا الثانية، عبارة عن، مستشعر QVGA، والكاميرات الخلفية، تحتوي بجانبها على، فلاش LED أحادي، وتدعم تصوير الفيديوهات، بجودة FHD+، أو بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، أو بدقة 720 بكسل، بمعدل 30، و60، و120 إطارا، في الثانية.الكاميرا الأمامية: وبخصوص الكاميرا السيلفي، فتأتي بدقة، 5 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 720 بكسل، بمعدل 30، و60 إطارا، في الثانية.البطارية: تأتي البطارية، الخاصة بهذا الهاتف، بسعة 5000 ملي أمبير، لا تدعم، الشحن السريع، ولكن علبة الشراء، ستتضمن شاحنا عاديا، بقوة 10 واط، وبالرغم من ذلك، سيتم شحن البطارية، من خلال، المنفذ الحديث، USB Type?C 2.0.الذاكرة: الذاكرة الداخلية، التي يصل بها، الهاتف Lava Z3، تأتي بسعة، 32 جيجا بايت، والذاكرة العشوائية، تأتي بسعة، 3 جيجا رام، مع العلم بأن، الذاكرة الداخلية، قابلة للاتساع، حتى 512 جيجا بايت.نظام التشغيل: يعتبر نظام التشغيل، هو الفارق الواضح، بين هذا الهاتف، والهاتف Lava X2، حيث إنه سيكون، Android 11 الرئيسي، بدلا من، Android 11 Go edition.مميزات هاتف Lava Z3المعالج جيد للغاية، مع مثل هذه المواصفات، والسعر، وذلك لأنه، موجه للمبتدئين، الذين يريدون، هاتفا جيدا، في التصفح، وإجراء المكالمات، وتشغيل ألعاب، مثل ببجي (بجودة مقبولة)، وكاندي كراش، وصب واي.دقة الكاميرات الخلفية، مناسبة وتؤدي الغرض، المطلوب منها، مثل التقاط صور جيدة، بخاصية HDR، وتسجيل فيديوهات، بجودة جيدة للغاية، في هذه الفئة السعرية، وتصل إلى، FHD+.يحتوي على، منفذ microSD مخصص، لاحتواء بطاقة التخزين الخارجية، من أجل، زيادة المساحة التخزينية، وهذا يعني أنك، ستتمكن من، تركيب شريحتي اتصال، وكارت ميموري، في نفس الوقت.سعر الهاتف Lava Z3، رخيص جدا، مقارنة بالمنافسين، حيث إنه، متوفر حاليا للشراء، في جميع دول العالم، بسعر لا يتخطى، 100 دولار.سعة البطارية ضخمة، وستكفي لتشغيل، الهاتف لمدة يوم ونصف، من الاستخدام المتقطع، أو 11 ساعة، من تشغيل الفيديوهات، والتصفح، بشكل متواصل.يدعم مستشعرا، لبصمات الأصابع، مثبتا على الخلف، ويدعم أيضا، خاصية Face Unlock، لفتح الهاتف، عن طريق الوجه، بالإضافة إلى أنه، يدعم مستشعرات التسارع، والقرب، والدوران.يوجد منفذ، لسماعات الأذن السلكية 3.5 ملم، مثبت في الأسفل، كما أن، هذا الهاتف، يدعم مكبرات الصوت، ويدعم أيضا، راديو FM.يدعم نظام، تحديد المواقع العالمي GPS، مع دعم، إصدار Bluetooth 5.0، واتصال Wi-Fi 5 ac.عيوب الهاتفجودة الشاشة ضعيفة، مقارنة بحجمها الكبير، ولكنها ما زالت، مقبولة مع، هاتف بمثل هذا السعر.الهاتف Lava Z3، لا يدعم، الشحن السريع، مما يعني، أن عملية، شحن البطارية، ستستغرق أكثر من، ساعتين ونصف.على الرغم من، أن دقة، الكاميرا الأمامية ضعيفة، إلا أنها، لا تزال، تقدم تجربة جيدة، في مكالمات الفيديو، والتقاط صور عادية.التصميم الخلفي للهاتف، مصنوع من البلاستيك، مما يجعله، معرضا للخدش، والتبصيم، من أقل شيء.لا يدعم، خاصية NFC، وأيضا لا يدعم، لمبة الإشعارات.سعر الهاتف Lava Z3سعر الهاتف Lava Z3، يبلغ حوالي، 98 دولارا أمريكيا، ما يعادل، 89 يورو، وذلك للإصدار الوحيد المتوفر، والذي يضم، ذاكرة عشوائية، بسعة 3 جيجا رام، وذاكرة داخلية، بسعة 32 جيجا بايت.