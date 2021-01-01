"واتس آب" يصبح أكثر أمانا عبر المتصفحات

أعلنت شركة "ميتا" عن تطوير تقنيات جديدة تجعل استعمال "واتس آب" أكثر أمانا عبر متصفحات الويب.
وأشار الخبراء في الشركة إلى أنهم أطلقوا ما يسمى بـ Code Verify، وهي إضافة برمجية جديدة هدفها تحسين خصوصية بيانات المستخدمين عند الدخول إلى "واتس آب" عبر متصفحات الويب.
والهدف من هذه الإضافة تبعا للخبراء هو تعقيد إمكانية اختراق الرسائل المشفرة "من طرف إلى طرف" في "واتس آب"، إذ تعتمد Code Verify على فحص امتدادات المتصفح لتتبين فيما إذا كانت امتدادات متصفح آخر تتداخل معها أي أن البيانات قد تسرب إلى طرف ثالث.
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