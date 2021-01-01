تحديث كبير من غوغل قد يدفعك للتخلي عن "واتس آب" نهائيا!

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توشك غوغل على إصدار ترقية ضخمة لتطبيق المراسلة الخاص بها، والتي ستوفر مجموعة كبيرة من الميزات التي لا يمكن لمستخدمي "واتس آب" إلا أن يحلموا بها.



وأعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة للتو عن إصلاح شامل لخدمة "أندرويد"، وما سيأتي قريبا سيجعل "واتس آب" يبدو وكأنه من العصور المظلمة.



ويتضمن الإصدار، الذي سيصل إلى الأجهزة في الأسابيع المقبلة، طرقا جديدة لتنظيم الدردشات مع الأعمال والرسائل الشخصية التي يتم فصلها تلقائيا - تماما مثل عدد المستخدمين الذين يديرون صندوق بريدهم الإلكتروني. ومن خلال علامات التبويب الموجودة في الجزء العلوي من التطبيق، ستتمكن من التبديل بسرعة بين الدردشات من زملائك والمحادثات من المكتب.

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وتسمح غوغل أيضا للمستخدمين بتعيين رسائل كلمة المرور لمرة واحدة والتي سيتم حذفها تلقائيا بعد 24 ساعة للمساعدة في تقليل الفوضى الإضافية وغير المرغوب فيها.وسيجد مالكو "أندرويد" قريبا أن الأمر أفضل بكثير عند إرسال رسائل إلى الأصدقاء الذين يمتلكون "آيفون" مع ردود أفعال، مثل thumps up، ويعملون الآن بسلاسة عبر هذه الأنظمة الأساسية المتنافسة. وتوفر ردود الفعل، التي أطلقت لأول مرة على نظام iOS، طريقة أسرع وأكثر تفاعلية للرد في المحادثات، ومن الرائع أن نرى هذه التقنية تعمل الآن على كل من الهواتف الذكية من آبل و"أندرويد".وقالت غوغل: "اليوم، يتيح معيار RCS للأشخاص الذين يستخدمون أجهزة "أندرويد" مشاركة صور ومقاطع فيديو جميلة وعالية الجودة مع بعضهم البعض. ولكن لسوء الحظ، من دون RCS، تبدو ضبابية عند مشاركتها مع أصدقائك على "آيفون". الآن يمكن للجميع مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بك بنفس الدقة التي تستخدمها نظرا لأننا نجلب صور غوغل إلى الرسائل. ويمكنك إرسال مقاطع الفيديو الخاصة بك كروابط صور غوغل داخل المحادثة مباشرة، مع الحفاظ على وضوحها".وهناك ميزة أخرى من المؤكد أنها سترضي المستخدمين وهي قدرة غوغل على إعطاء تنبيه لطيف عندما يحين وقت إرسال رسالة. ويتضمن هذا الوقت الذي يوافق فيه عيد ميلاد شخص ما أو إذا تم تلقي رسالة ولكن لم يردّ عليها في غضون أيام قليلة. وسيظهر تنبيه في الجزء العلوي من التطبيق يوضح المدة التي مضت على تلقي الرسالة وطريقة سريعة للرد.وأخيرا، هناك تحديث جديد رائع لأي شخص يحب إرسال رموز تعبيرية باستخدام غوغل، ما يتيح للمستخدمين إنشاء رموز تعبيرية خاصة بهم عبر تطبيقات المزج. ويتيح ذلك دمج اثنين من الرموز التعبيرية لإضفاء طابع شخصي أكثر.وتقول غوغل إن هذه الترقية الرائعة ستصل إلى الهواتف في الأسابيع المقبلة.