مواصفات و سعر الهاتف iQOO Z6 5G مع المميزات والعيوب



iQOO Z6 5G iQOO Z6 5G

الآن، وبدون أي مقدمات، قامت شركة فيفو، بإزاحة الستار رسميا، عن أحدث، هواتفها الذكية، من الفئة المتوسطة، تحت مسمى، iQOO Z6 5G، مع مواصفات جيدة، تجعله خير خلف، للهاتف iQOO Z5، الذي وصل، في شهر سبتمبر 2021، حيث يحتوي على، معالج رائع، يدعم شبكات الجيل الخامس، ويحتوي على، مستشعر كاميرا رئيسي، بدقة 50 ميجا بكسل، بالإضافة إلى، شاشة تدعم، معدل تحديث عاليا، ونظام التشغيل، الأحدث من جوجل، والأهم من ذلك، هو أن، السعر منخفض جدا، مقارنة بالمنافسين، من الشركات الأخرى، ولكيلا نطيل عليكم، دعونا نتعرف الآن، على المواصفات، والأسعار الرسمية، لهذا الهاتف الجديد، مع المميزات والعيوب.



مواصفات iQOO Z6 5G

موعد الإعلان والإطلاق: أعلنت فيفو، عن هذا الهاتف، اليوم 16 مارس، وستقوم بإطلاقه، بشكل رسمي، يوم 22 مارس.

الشبكة: يدعم حتى شبكات، الجيل الخامس 5G، حيث يمكن للمستخدمين، استخدام شريحتي اتصال، Nano-SIM، باتصال 2G، أو 3G، أو 4G، أو 5G، والهاتف iQOO Z6 5G، يدعم أيضا، اتصال Wi-Fi 5 (ac).

أبعاد الهاتف: أبعاد هذا الهاتف، تتمثل في، ارتفاع يبلغ، 164 ملم، وعرض يبلغ، 75.8 ملم، وبسمك 8.3 ملم، وبوزن خفيف للغاية، يبلغ 185 جراما.

الشاشة: يتوفر هاتف iQOO Z6 5G، مع شاشة، IPS LCD، بحجم 6.58 بوصة، وبدقة 2408×1080 بكسل، وبجودة FHD+، وبمعدل تحديث، يبلغ 120 هرتز، مع معدل، أخذ عينات، يعمل باللمس، ويبلغ 240 هرتز.

الكاميرا الأمامية: تم تقديم، هاتف فيفو الجديد، بكاميرا أمامية، بدقة 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.

الكاميرات الخلفية: يحتوي هذا الهاتف، على كاميرا خلفية رئيسية، بدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وبحجم مستشعر يبلغ، 26 ملم، بجانب كاميرا ماكرو، وكاميرا مسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، وكلاهما يأتي، بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، علما بأن، الكاميرات الخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة FHD+، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، وتدعم التصوير، بخاصية HDR، أو panorama، ويوجد بجانبها، فلاش LED مزدوج.

المعالج: المعالج الخاص، بالهاتف iQOO Z6 5G، يأتي من فئة، Qualcomm Snapdragon 695 5G، وهو مصنوع، بتكنولوجيا 6 نانومتر، ويتكون من، نواتين Kryo 660 Gold، بسرعة 2.2 جيجا هرتز، و6 أنوية Kryo 660 Silver، بسرعة 1.7 جيجا هرتز، بالإضافة إلى، معالج رسوميات، من فئة، Adreno 619.

الذاكرة: هذا الهاتف، يتوفر بثلاثة إصدارات، على مستوى، الذاكرة العشوائية، حيث إن، الإصدار الأول، يضم ذاكرة عشوائية، بسعة 4 جيجا رام، مع ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، والإصدار الثاني، يضم 6 جيجا رام، مع 128 جيجا بايت، أما الإصدار الثالث، فيضم 8 جيجا رام، مع 128 جيجا بايت.



نظام التشغيل: هذا الهاتف يعمل، بنظام التشغيل الجديد، Android 12، وواجهة المستخدم الجديدة، من فيفو، Funtouch 12.

البطارية: بطارية هاتف، iQOO Z6 5G، غير قابلة للإزالة، وتأتي بسعة، 5000 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع، بقوة 18 واط، ومنفذ الشحن، يأتي من فئة، USB Type?C 2.0.

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مميزات الهاتفمعالج التشغيل، متوسط ويعتبر، ممتازا جدا، مع هاتف، بمثل هذا السعر، حيث إنه، يقدم أفضل أداء ممكن، في تشغيل الألعاب الثقيلة، وإجراء المهام الصعبة، ويعتبر من، أفضل وأحدث، المعالجات المتوسطة، من كوالكوم.معدل تحديث الشاشة، ومعدل أخذ العينات العالي، يجعلها تقدم ألعابا، بجودة ممتازة، وغير مسبوقة، مع هاتف، بسعر أقل، من 235 دولارا، للإصدار الأعلى، على مستوى، الذاكرة العشوائية.مستشعر الكاميرا الرئيسي، جديد وقوي جدا، حيث يسمح للمستخدمين، بالتقاط صور، عالية الجودة، حتى في الإضاءة المنخفضة.يعمل بنظام التشغيل، الأحدث من جوجل، وواجهة المستخدم، الأحدث من فيفو، وهذا يعني أنه، سيصل بخصائص، جيدة للغاية، غير متوفرة، في الجيل السابق iQOO Z5، كما أن، الهاتف iQOO Z6 5G، يعتبر من، أرخص الهواتف، التي تصل بشكل مسبق، بنظام أندرويد 12.ذاكرة داخلية كبيرة، تكفي لتنزيل، جميع التطبيقات والألعاب، التي يحتاجها، أي مستخدم، ومع ذلك، يمكن زيادتها، من خلال بطاقة، MicroSD، حتى 512 جيجا بايت، ولكن يتم تركيبها، بدلا من، إحدى شرائح الاتصال.يدعم مكبرات الصوت، ومنفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، والراديو FM.يدعم مستشعرا، لبصمات الأصابع، مدمجا في زر التشغيل، الموجود على الجانب، ونظام التعرف على الوجه، Face Unlock، لفتح الهاتف، عن طريق الوجه، ويدعم أيضا، مستشعرات التسارع، والتقارب، والبوصلة.يحتوي هذا الهاتف، على بطارية كبيرة، وتعد بتشغيل الهاتف، لفترة طويلة من الاستخدام، وعلى الرغم من، أن الشحن السريع، متوسط ويبلغ، 18 واط فقط، إلا أنه، سيكون قادرا، على شحن 100%، من سعة البطارية، في أقل من، ساعة ونصف.سعر الهاتف، iQOO Z6 5G، ممتاز جدا، وينصح به، إذا كنت تحتاج، هاتفا رخيصا، بمواصفات على أعلى مستوى.وزنه خفيف للغاية، مما يسهل، حمله واستخدامه، بيد واحدة.عيوب الجوالالكاميرات الخلفية، لا تدعم، تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، مثل معظم المنافسين، وتدعم فقط تصوير، بجودة FHD+، كما أنها، لا تدعم، خاصية EIS، التي تعمل، على تثبيت الصور إلكترونيا، في الدوران.لا يدعم، تركيب شريحتي اتصال، وكارت ميموري، في نفس الوقت.الكاميرا الأمامية، ضعيفة، ولكنها ما زالت، مناسبة في، هذه الفئة السعرية، حيث إنها، تدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، أو بجودة FHD+.لا يدعم، خاصية NFC، وأيضا لا يدعم، أحدث إصدار، من اتصال Wi-Fi.سعر الهاتف iQOO Z6 5Gيبدأ سعر الهاتف iQOO Z6 5G، من 203 دولارات أمريكية، وذلك للإصدار، الذي يضم، 4 جيجا رام، مع 128 جيجا بايت.ويبلغ حوالي، 223 دولارا، للإصدار الذي يضم، 6 جيجا رام، مع 128 جيجا بايت.ويصل إلى، 235 دولارا، للإصدار الذي يضم، 8 جيجا رام، مع 128 جيجا بايت.