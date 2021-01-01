مواصفات و سعر الهاتف iQOO Z6 5G مع المميزات والعيوب

الآن، وبدون أي مقدمات، قامت شركة فيفو، بإزاحة الستار رسميا، عن أحدث، هواتفها الذكية، من الفئة المتوسطة، تحت مسمى، iQOO Z6 5G، مع مواصفات جيدة، تجعله خير خلف، للهاتف iQOO Z5، الذي وصل، في شهر سبتمبر 2021، حيث يحتوي على، معالج رائع، يدعم شبكات الجيل الخامس، ويحتوي على، مستشعر كاميرا رئيسي، بدقة 50 ميجا بكسل، بالإضافة إلى، شاشة تدعم، معدل تحديث عاليا، ونظام التشغيل، الأحدث من جوجل، والأهم من ذلك، هو أن، السعر منخفض جدا، مقارنة بالمنافسين، من الشركات الأخرى، ولكيلا نطيل عليكم، دعونا نتعرف الآن، على المواصفات، والأسعار الرسمية، لهذا الهاتف الجديد، مع المميزات والعيوب.
مواصفات iQOO Z6 5G
موعد الإعلان والإطلاق: أعلنت فيفو، عن هذا الهاتف، اليوم 16 مارس، وستقوم بإطلاقه، بشكل رسمي، يوم 22 مارس.
الشبكة: يدعم حتى شبكات، الجيل الخامس 5G، حيث يمكن للمستخدمين، استخدام شريحتي اتصال، Nano-SIM، باتصال 2G، أو 3G، أو 4G، أو 5G، والهاتف iQOO Z6 5G، يدعم أيضا، اتصال Wi-Fi 5 (ac).
أبعاد الهاتف: أبعاد هذا الهاتف، تتمثل في، ارتفاع يبلغ، 164 ملم، وعرض يبلغ، 75.8 ملم، وبسمك 8.3 ملم، وبوزن خفيف للغاية، يبلغ 185 جراما.
الشاشة: يتوفر هاتف iQOO Z6 5G، مع شاشة، IPS LCD، بحجم 6.58 بوصة، وبدقة 2408×1080 بكسل، وبجودة FHD+، وبمعدل تحديث، يبلغ 120 هرتز، مع معدل، أخذ عينات، يعمل باللمس، ويبلغ 240 هرتز.
الكاميرا الأمامية: تم تقديم، هاتف فيفو الجديد، بكاميرا أمامية، بدقة 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.
الكاميرات الخلفية: يحتوي هذا الهاتف، على كاميرا خلفية رئيسية، بدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وبحجم مستشعر يبلغ، 26 ملم، بجانب كاميرا ماكرو، وكاميرا مسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، وكلاهما يأتي، بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، علما بأن، الكاميرات الخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة FHD+، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، وتدعم التصوير، بخاصية HDR، أو panorama، ويوجد بجانبها، فلاش LED مزدوج.
المعالج: المعالج الخاص، بالهاتف iQOO Z6 5G، يأتي من فئة، Qualcomm Snapdragon 695 5G، وهو مصنوع، بتكنولوجيا 6 نانومتر، ويتكون من، نواتين Kryo 660 Gold، بسرعة 2.2 جيجا هرتز، و6 أنوية Kryo 660 Silver، بسرعة 1.7 جيجا هرتز، بالإضافة إلى، معالج رسوميات، من فئة، Adreno 619.
الذاكرة: هذا الهاتف، يتوفر بثلاثة إصدارات، على مستوى، الذاكرة العشوائية، حيث إن، الإصدار الأول، يضم ذاكرة عشوائية، بسعة 4 جيجا رام، مع ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، والإصدار الثاني، يضم 6 جيجا رام، مع 128 جيجا بايت، أما الإصدار الثالث، فيضم 8 جيجا رام، مع 128 جيجا بايت.
نظام التشغيل: هذا الهاتف يعمل، بنظام التشغيل الجديد، Android 12، وواجهة المستخدم الجديدة، من فيفو، Funtouch 12.
البطارية: بطارية هاتف، iQOO Z6 5G، غير قابلة للإزالة، وتأتي بسعة، 5000 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع، بقوة 18 واط، ومنفذ الشحن، يأتي من فئة، USB Type?C 2.0.
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