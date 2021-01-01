تعرّف على تحديث ببجي موبايل PUBG Mobile 1.9..معارك في الهواء الطلق..

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صورة الخبر: PUBG Mobile 1.9
PUBG Mobile 1.9

كشفت ببجي موبايل، اليوم عن تحديث 1.9 الذي يوفر تحسينات مطورة لجزيرة Erangel وخريطة Livik احتفالاً بالذكرى السنوية الرابعة لانطلاقها.

تحديث ببجي موبايل PUBG Mobile 1.9 يشمل التالي:
• عدد من الأنشطة الاحتفالية بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة على انطلاق اللعبة
• جوائز Legendary جديدة في الدورة الثانية من الموسم الخامس، وإطلاق موسمRoyale Pass Month 9: Cosmic Clash
• نمط ساحة المعركة الجديد Royale Arena: Assault
• تحديثات للنمط الكلاسيكي وAftermath وCheer Park
• بدلة Silvanus X-Suit الجديدة
• تعاون جديد مع لعبة وارفريم للعب الجماعي على الإنترننت

ويتميز التحديث الجديد بنمط لعب محدّث يقوم على التحليق في السماء، ويقدم مخيمات وعربات جديدة وغيرها من الميزات الرائعة.

كما يمنح اللاعبين فرصة الحصول على بدلة X-Suit الجديدة والاستمتاع بموسم جديد من اللعبة بالإضافة إلى Royale Pass Month، وخوض تجربة ممتعة توفرها اللعبة في إطار تعاونها الجديد مع لعبة وارفريم الرائعة للعب الجماعي على الإنترنت.

المصدر: السلطة

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