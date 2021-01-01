ميزات جديدة يحصل علىها نظام "ويندوز"

بدأت شركة مايكروسوفت باختبار ميزات جديدة لأنظمة "ويندوز-11" لجعل هذه الأنظمة أكثر فائدة للمستخدمين.
ومع النسخة الجديدة لأنظمة "ويندوز-11" التي أطلقتها مايكروسوفت بصورة اختبارية حصل المستخدمون على تطبيق Clipchamp الذي يمكن من خلاله تحرير مقاطع الفيديو.
ومن المفترض أن يتم ضم هذا التطبيق إلى مجموعة خدمات Microsoft 365 التي أعلنت عنها مايكروسوفت سابقا، لكنه سيختلف من حيث الاستخدام عن تطبيقات Adobe Premiere وDaVinci Resolve، إذ سيكون أسهل في الاستخدام وخاليا من الميزات والإضافات المعقدة الاختصاصية، كما سيقدم مكتبة من الفلاتر والتأثيرات الصوتية والمرئية التي يمكن دمجها بالفيديوهات بسلاسة.
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