ميزات جديدة يحصل علىها نظام "ويندوز"

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بدأت شركة مايكروسوفت باختبار ميزات جديدة لأنظمة "ويندوز-11" لجعل هذه الأنظمة أكثر فائدة للمستخدمين.



ومع النسخة الجديدة لأنظمة "ويندوز-11" التي أطلقتها مايكروسوفت بصورة اختبارية حصل المستخدمون على تطبيق Clipchamp الذي يمكن من خلاله تحرير مقاطع الفيديو.



ومن المفترض أن يتم ضم هذا التطبيق إلى مجموعة خدمات Microsoft 365 التي أعلنت عنها مايكروسوفت سابقا، لكنه سيختلف من حيث الاستخدام عن تطبيقات Adobe Premiere وDaVinci Resolve، إذ سيكون أسهل في الاستخدام وخاليا من الميزات والإضافات المعقدة الاختصاصية، كما سيقدم مكتبة من الفلاتر والتأثيرات الصوتية والمرئية التي يمكن دمجها بالفيديوهات بسلاسة.

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وتبعا لمايكروسوفت فإن التطبيق قادر على تحويل النصوص المكتوبة إلى كلمات مسموعة بأكثر من 70 لغة، كما سيقدم للمستخدمين تقنيات تجعل فيديوهاتهم مشوقة للنشر عبر وسائط التواصل الاجتماعي، كما يتعامل هذا التطبيق مع منصات OneDrive لاستلام وتسليم الملفات.كما حصلت أنظمة "ويندوز-11" مع الإصدار الجديد على ميزات تعزز الرقابة الأبوية على حسابات مايكروسوفت الإلكترونية التابعة لأطفالهم عبر خدمات Microsoft Family Safety، الأمر الذي سيكون شبيها بميزات الرقابة الأبوية عبر أنظمة أندرويد و iOS.وتختبر مايكروسوفت مع النسخة الجديدة من الأنظمة أيضا ميزات ستسهل على المستخدمين تصفح الإنترنت وفتح عدة مجلدات في نافذة واحدة أثناء التصفح.