بطاقتها الكاملة بي إم دبليو تعود للعمل في ألمانيا وبريطانيا



بي إم دبليو بي إم دبليو

أعلنت بي إم دبليو عن عودتها للطاقة الإنتاجية الكاملة في لمصانعها في ألمانيا والمملكة المتحدة، والتي ستبدأ الأسبوع المقبل بعد أن كانت الشركة أوقفت أو خفضت الإنتاج عقب عزو روسيا أوكرانيا.



قال مدير الإنتاج في بي إم دبليو، ميلان نيدليكوفيتش، في حديث صحفي أن الإنتاج سيستأنف في منشئات ميونيخ ودينجولفينج الألمانية سيعود للمستوى الطبيعي في 21 مارس. وأضاف أن إنتاج سيارات ميني في موقع أكسفورد البريطاني سيظل متوقفاً هذا الأسبوع، وسيبدؤون بتكثيفه الأسبوع المقبل.



قال رئيس نيدلويكوفيتش أن الشركة لديها المرونة لاستعادة أي إنتاج مفقود، ولكنه لم يوضح مقدار ما خسرته بي إم دبليو من توقف أو ضعف الإنتاج خلال الأسابيع الماضية. كما قال أن مصنع ميونيخ خضع خلال فترة التوقف لترقيات مختلفة وتحديثات تقنية وصناعية كان مقرراً أساساً عملها في وقت لاحق من العام الجاري.

قد يعجبك أيضا...

قالت بي إم دبليو في بيان صحفي أنها لا تزال تتوقع مواجهة مشاكل إضافية من توريدات قطع الغيار بسبب الحرب والتي قد تؤدي إلى مزيد من التغييرات في الإنتاج. قالت الشركة “ما زلنا في مناقشات مكثفة مع موردينا. ونعمل معهم جنباً إلى جنب وباستمرار على تقييم الوضع وتحديد التدابير اللازمة لتأمين الإنتاج بأفضل طريقة ممكنة حتى نتمكن من تلبية الطلب المتزايد المستمر من العملاء”.