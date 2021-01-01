لأول مرة بقوة 469 حصان أودي تطرح مفهوم A6 Avant E-Tron ..



A6 Avant E-Tron A6 Avant E-Tron

يوفر مفهوم Audi A6 Avant E-Tron Concept معاينة لسيارة كهربائية أنيقة إلى سيارات السيدان، حيث تخطط العلامة التجارية لإطلاق نسخة إنتاجية من هذا الطراز ذي السقف الطويل في عام 2024، وفقًا لجوزيف شلوسماخر رئيس الاتصالات للمنتجات والتكنولوجيا.



يعتبر مفهوم A6 Avant E-Tron Concept مجرد نظرة على ما تخطط له أودي للهيكل الخارجي للسيارة الجديدة، ولم يحتوي المفهوم الجديد للطراز على مقصورة داخلية، ولا تقدم العلامة التجارية أي تفاصيل حول شكل المقصورة.



التصميم

يأتي الجزء الأمامي من Avant E-Tron مألوف لسيارات Audi ، لكنه مختلف بسبب مجموعة نقل الحركة الكهربائية، ويتم الآن إغلاق الشبكة أحادية الإطار الخاصة بالعلامة التجارية في الغالب، وذلك بخلاف الفتحات الصغيرة على شكل حرف L وو U تعمل المداخل الوظيفية في كل زاوية على إنشاء ستائر هوائية لتحسين الديناميكا الهوائية.

قد يعجبك أيضا...

تسمح المصابيح الأمامية فائقة النحافة للمالكين بتهيئة توقيع الضوء النهاري الخاص بهم، وتقترح أودي أن هذه هي التقنية التي ستأتي إلى سيارة الإنتاج، وذلك على الأقل فيما يتعلق بالمفهوم، حيث يمكن للسائقين سحب ما يصل إلى الحائط واستخدام المصابيح الأمامية كجهاز عرض للعب ألعاب الفيديو من قمرة القيادة.تحتوي العربة على قطعة ألمنيوم تمتد من العمود A وجانب السقف والجناح الخلفي عند النظر إليها من الجانب، ويضيف هذا العنصر شيئًا لافتًا للنظر إلى ملف تعريف السيارة.يمتلك المفهوم الجديد في الخلف هاتشباك بزاوية حادة، حيث تحتوي المصابيح الخلفية ذات العرض الكامل على عناصر ثلاثية الأبعاد بداخلها، ويحتوي الجزء السفلي على ناشر بارز بفتحات بيضاوية الشكل تحته.المنصةتشترك Avant E-Tron في نفس أبعاد مفهوم A6 Sportback E-Tron السابق، ويبلغ طول كلاهما 16.3 قدمًا (4.96 مترًا) وعرضه 6.4 قدمًا (1.96 مترًا) وطوله 4.7 قدمًا (1.44 مترًا)، ويكمن الاختلاف في التصميم الخلفي حيث تتمتع Avant بسقف أكثر زاوية لإفساح المجال لمساحة الشحن الأكبر نتيجة هذا المظهر الأنيق هو معامل سحب 0.24، مقابل 0.22 لطراز Sportback.يركب مفهوم A6 Avant E-Tron على منصة Premium Electric (PPE) والتي تقع أيضًا أسفل كروس Q6 E-Tron المرتقب، ويحتوي على محرك كهربائي يدور كل محور بإجمالي ناتج يبلغ 469 حصانًا (350 كيلووات) وعزم دوران يبلغ 590 رطلاً (800 نيوتن متر.لم تكشف Audi عن سعة البطارية بالضبط ولكنها تشير إلى أن الرقم يبلغ حوالي 100 كيلو واط في الساعة، تسمح سعة إعادة الشحن التي تبلغ قوتها 800 فولت و 270 كيلووات بالحصول على 186 ميلاً (300 كيلومترًا) من مدى WLTP في أقل من 10 دقائق أقل من 25 دقيقة ضرورية لأخذ العبوة من 5 إلى 80 بالمائة.اعتمادًا على مجموعة نقل الحركة سيكون إنتاج A6 Avant E-Tron قادرًا على الوصول إلى 62 ميلاً في الساعة (100 كيلومتر في الساعة) في أقل من سبع ثوانٍ أو بسرعة "أقل من أربع ثوانٍ" للنماذج عالية الأداء، وفقًا لـ إعلان الشركة، ستكون نسخة الدفع الخلفي من A6 Avant الكهربائية قادرة على 435 ميلاً (700 كيلومتر) بشحنة.