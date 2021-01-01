هل تحصل سيارة أودي A6 e-tron الكهربائية على مصابيح أمامية مقسومة؟



أودي A6 e-tron أودي A6 e-tron

شوهدت سيارة أودي A6 e-tron الكهربائية اثناء اختباراتها على الطرق، وتستعد الشركة لتدشين السيارة في وقت ما من العام المقبل.



يمكن ملاحظة أن سيارة التجارب لا تزال تشبه السيارة الاختبارية التي أطلقتها الشركة لأول مرة في 2021، ومع ذلك يمكن ملاحظة العديد من التغييرات من فوق التمويهات التي ترتديها السيارة. ويبرز من بين التغييرات حصول السيارة على مصابيح أمامية مقسومة بدلاً من مصباح واحد نحيل. وعلى الجانبين، يلاحظ أن نرى الأبواب أكثر انسيابية مع مرايا تقليدية بدلاً من الرقمية، وفي الخلف حصلت A6 e-tron على مصابيح أكبر وأوضح.



ميكانيكاً ستأتي A6 e-tron على قاعدة عجلات مجموعة فولكس واجن PPE التي طورتها أودي بالعمل مع بورش، وهي أحد السيارات الأولى التي ستحصل على قاعدة العجلات هذه إلى جانب بورش ماكان الكهربائية الجديدة.