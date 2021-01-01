هل تحصل سيارة أودي A6 e-tron الكهربائية على مصابيح أمامية مقسومة؟

آخر الأخبارأخبار السيارات › هل تحصل سيارة أودي A6 e-tron الكهربائية على مصابيح أمامية مقسومة؟

صورة الخبر: أودي A6 e-tron
أودي A6 e-tron

شوهدت سيارة أودي A6 e-tron الكهربائية اثناء اختباراتها على الطرق، وتستعد الشركة لتدشين السيارة في وقت ما من العام المقبل.

يمكن ملاحظة أن سيارة التجارب لا تزال تشبه السيارة الاختبارية التي أطلقتها الشركة لأول مرة في 2021، ومع ذلك يمكن ملاحظة العديد من التغييرات من فوق التمويهات التي ترتديها السيارة. ويبرز من بين التغييرات حصول السيارة على مصابيح أمامية مقسومة بدلاً من مصباح واحد نحيل. وعلى الجانبين، يلاحظ أن نرى الأبواب أكثر انسيابية مع مرايا تقليدية بدلاً من الرقمية، وفي الخلف حصلت A6 e-tron على مصابيح أكبر وأوضح.

ميكانيكاً ستأتي A6 e-tron على قاعدة عجلات مجموعة فولكس واجن PPE التي طورتها أودي بالعمل مع بورش، وهي أحد السيارات الأولى التي ستحصل على قاعدة العجلات هذه إلى جانب بورش ماكان الكهربائية الجديدة.

المصدر: سعودى شفت

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على هل تحصل سيارة أودي A6 e-tron الكهربائية على مصابيح أمامية مقسومة؟

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
46800

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager