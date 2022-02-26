أسعار الذهب اليوم الجمعة 18 مارس 2022 فى مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

تتحرك أسعار الذهب في مصر منذ أمس، في مدى محدود للغاية يبلغ حده الأقصي نحو 4 جنيهات، رغم التقلبات الكبيرة في أسعار الذهب عالميًا، والتى وصل مداها أمس إلى حوالي 27 دولارا.



وانخفضت أسعار الذهب اليوم لكل من المعاملات الفورية والآجلة حولي الساعة 5.19 بتوقيت مصر بأكثر من 10.5 دولار تقريبًا عن أسعار الإغلاق أمس الخميس.



وتؤثر أخبار مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا والتقدم الإيجابي في مساراتها على أسعار الذهب عالميًا، لكن سعر الذهب يتحكم فيه بشكل أكبر قوى العرض والطلب وسعر الدولار في السوق الموازي بالإضافة إلى السعر العالمي.

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أسعار الذهب اليوم الجمعة 18 مارس 2022لا تتجاوب أسعار الذهب في مصر بشكل كبير مع الارتفاع أو الانخفاض العالمي، ويرجع بعض التجار ذلك إلى زيادة الطلب المحلي على الذهب.سعر جرام الذهب عيار 24سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو 1020 جنيهًا.وتتحرك أسعار الذهب عيار 24 منذ صباح أمس وخلال تعاملات اليوم حتى وقت كتابة الخبر في مدي لا يزيد عن 4 جنيهات ويتراوح بين 1020 و1024 جنيها.وانخفض سعر الذهب اليوم عيار 24 عن السعر في ختام تعاملات أمس الخميس البالغ 1022 جنيهًا بنحو جنيهين.سعر الذهب عيار 21ووصل سعر الذهب اليوم عيار 21 إلى 892 جنيهًا.ويتحرك سعر الذهب عيار 21 منذ أمس الخميس وخلال تعاملات اليوم في مدي لا يزيد عن 4 جنيهات، ويتراوح بين 892 و896 جنيهًا.وهبط سعر الذهب عيار 21 صباح اليوم عن الأسعار مساء أمس الخميس التي تبلغ 894 جنيها، بانخفاض قدره جنيهان.سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصروصل سعرالذهب عيار 18 في مصر اليوم الجمعة 765 جنيهًا.وتحركت أسعارالذهب عيار 18 اليوم ومنذ أمس في مدي 3 جنيهات من 765 جنيهًا وحتى 768 جنيهًا.وانخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 صباح اليوم جنهيًا واحدًا عن الأسعار السائدة في ختام تعاملات أمس الخميس والتى تبلغ 766 جنيهًا.اقرأ أيضًا: أسعار الذهب في مصر مساء أمس الخميس 17 مارس 2022سعر الذهب اليوم عالميًاوسجلت أسعار الذهب Gold Prices للمعاملات الآجلة حوالي الساعة 5.19 صباحًا بتوقيت القاهرة 1932.55 دولار، بانخفاض يصل إلى 10.65 دولار بنسبة انخفاض 0.55%.وتحركت أسعار عقود الذهب اليوم حتى وقت كتابة الخبر في مدي يتراوح بين 1932.40 دولار و1946.15 دولار.وبلغت أسعار الذهب Gold للتعامل المباشر حوالي الساعة 5.19 صباح الجمعة بتوقيت مصر 1932.09 دولار، بانخفاض 10.57 دولار، بنسبة انخفاض 0.54%.وتراوحت أسعار تعاملات الذهب المباشرة اليوم حتى ذلك وقت كتابة الخبر في مدي في مدي من 1931.96 دولار 1945.47 دولار.