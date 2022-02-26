ارتفاع أسعار البيض فى الاسواق الجمعة 18 مارس



أسعار البيض أسعار البيض

شهدت أسعار البيض، اليوم الجمعة 18 مارس 2022 حالة من الارتفاع ، وكانت الأسعار المعلنة في عدد من المزارع المحلية كالتالي:



سجل سعر طبق البيض الأحمر 48 جنيهًا بالمزرعة، ويصل السعر للمستهلك 57 جنيهًا حسب المنطقة.



وسجل سعر طبق البيض الأبيض بالمزرعة حوالي 46.5 جنيهًا في المزرعة، في حين يتراوح سعره للمستهلك 54 جنيهًا.

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أما سعر طبق البيض البلدي في المزرعة بلغ حوالي 50 جنيهًا و يباع بسعر 60 جنيهاً للمستهلك.جدير بالذكر، أن مصر حقّقت طفرة كبيرة في صناعة الدواجن ونجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة بنسبة اكتفاء ذاتي 100% والذي يصل لحوالي 13 مليار بيضة سنوياً، بإجمالي إستثمارات في صناعة الدواجن حوالي 90 مليار جنيه، بعدد ما بين 50 إلى 60 ألف منشأة ويعمل بها حوالي 3 ملايين عامل إلا أن أسعار البيض مرتفعة.ومن جانبه قال الدكتور عبدالعزيز رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن أرتفاع أسعار البيض يرجع إلى عملية العرض والطلب لكن التغيرات المناخية التى تعرضت لها البلاد خلال الفترة الماضية ادت إلى نفوق أعداد كبيرة من الدواجن، وتسببت في خسائر فادحة للمربين، وبالتالى خروج أعداد كبيرة من المنظومة وإحجام المربين عن إدخال قطعان من الكتاكيت البياض للتربية نتيجة الخسائر المتكررة.وطالب رئيس شعبة الدواجن بضرورة إنشاء بورصة موحدة تختص بتحديد أسعار الدواجن ومنتجاتها بعد حساب تكلفة الإنتاج وحساب هامش ربح مرضي للمربين بدلاً من ترك السوق لحلقات البيع العشوائية من التجار الذين يقومون بإحتكار السلعة بغرض رفع أسعارها لتحقيق مزيد من الأرباح على حساب المربين والمستهلكين.وتابع كما طالبنا مرار المربين بإتباع النظام المغلق فى تربية بدلاً من النظام المفتوح لأنه يساعد على التحكم فى هذه العوامل، التى أدت إلى تخفيض دورات الإنتاج لتصبح واحدة بدلا من 3 دورات إنتاج من الدواجن البياضة وذلك بجانب ارتفاع أسعار الأعلاف التى نستوردها من الأرجنتين والبرازيل وأوكرانيا مكونات الأعلاف من الذرة الصفراء وفول الصويا و باقى بكميات تصل ما بين 10 إلى 15 مليون طن سنويا.