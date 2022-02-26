رفع سعر أنابيب البوتاجاز 5 جنيهات للمنزلية و10 للتجارية



رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 11 تابع، بتاريخ 17 مارس 2022، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1056 لسنة 2022، بشأن تحديد سعر بيع الغاز السائل البوتاجاز.



ونصت المادة الأولى على أن يتحديد سعر بيع الغاز السائل البوتاجاز ليكون 75 جنيه للأسطوانة سعة 12.5 كيلو جرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلك.



كما نصت على أن يكون 150 جنيها للأسطوانة سعة 25 كيلو جرام تسليم من مستودع التوزيع للمستهلك، و6000 جنيها للطن غاز صب غير شامل نولون النقل.



وأوضح القرار، أن هذه الأسعار شاملة رسم الدمغة طبقا للقوانين الصادرة فى هذا الشأن، كما أنه يعمل به اعتبارا من 18 مارس 2022.



