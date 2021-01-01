مرض نادر.. أصحابه محرومون من تناول البروتينات طوال حياتهم



PKU PKU

PKU، أو بيلة الفينيل كيتون، مرض غير متعارف عليه بالشكل الكافي، على الرغم من أن المُصابين به ليسوا قليلين، ويعانون بشدة بسببه، وهو من الأمراض ذات الخلل الوراثي في التمثيل الغذائي في الجسم، والذي يُحتم عليهم أن يتبعوا نظامًا غذائيًا دقيقًا طوال حياتهم.



بجانب أن تفاصيل المرض قاسية، بسبب الحرمان من أغلب أنواع الطعام الذي يُعد من مُتع الحياة، فأيضًا عدم الوعي الكافي به تُزيد من صعوبته وتجعله أكثر قسوة.



ما هو مرض ال PKU

خلل وراثي، يحدث نتيجة تعطل عمل إنزيم خاص بأحد الأحماض الأمينية والذي يُسمى «فينيل آلانين»، عند الأشخاص المُصابين بهذا المرض، وهذه الأحماض تنتج داخل الجسم عند تناول الأشخاص الطعام الذي يحتوي على البروتينات، والتي تساعد على نمو الجسم، ولكن إذا تناول الشخص المُصاب طعاماً يحتوي على بروتينات يتراكم «الفينيل آلانين»، بسبب تعطل الإنزيم، مما يُسبب مُضاعفات خطيرة للمرضى.

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الأطفال الذين يعانون من اضطراب «بيلة الفينيل»، يتوجب عليهم تلقي الرعاية الصحية واتباع نظام غذائي قاسي طوال حياتهم، وبالنسبة للسيدات اللاتي يعانون من هذا الاضطراب، فإن اتباع نظام غذائي ومتابعة مع طبيب قبل الحمل، أمر مهم للتقليل من احتمالية إصابة الأبناء أيضًا.أما بالنسبة لحديثي الولادة يجب إجراء الاختبارات الروتينية لفحص إذا كان الطفل مصاباً أم لا، وبدء العلاج مُبكرًا، مما يُحد من هذا الاضطراب.العلاجلا يوجد علاج واضح، ولكن يعتمد على النظام الغذائي وتجنب المأكولات الغنية بـ «الفينيل ألانين» مثل اللحوم والأسماك والبيض والألبان ومنتجاتها والمكسرات.أعراض ال PKU– نوبات عصبية قد تصل إلى الصرع.-تأخر ملحوظ في النمو.-رائحة كريهة في النفس أو البول.-فرط حركة.– اضطرابات نفسية.-تأخر في النطق والمشي والنمو.-رائحة كريهة للبول.-الطفح الجلدي.-رأس صغيرة إلى حد غير طبيعي.-عدوانية.