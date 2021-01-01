مرض نادر.. أصحابه محرومون من تناول البروتينات طوال حياتهم

PKU، أو بيلة الفينيل كيتون، مرض غير متعارف عليه بالشكل الكافي، على الرغم من أن المُصابين به ليسوا قليلين، ويعانون بشدة بسببه، وهو من الأمراض ذات الخلل الوراثي في التمثيل الغذائي في الجسم، والذي يُحتم عليهم أن يتبعوا نظامًا غذائيًا دقيقًا طوال حياتهم.
بجانب أن تفاصيل المرض قاسية، بسبب الحرمان من أغلب أنواع الطعام الذي يُعد من مُتع الحياة، فأيضًا عدم الوعي الكافي به تُزيد من صعوبته وتجعله أكثر قسوة.
ما هو مرض ال PKU
خلل وراثي، يحدث نتيجة تعطل عمل إنزيم خاص بأحد الأحماض الأمينية والذي يُسمى «فينيل آلانين»، عند الأشخاص المُصابين بهذا المرض، وهذه الأحماض تنتج داخل الجسم عند تناول الأشخاص الطعام الذي يحتوي على البروتينات، والتي تساعد على نمو الجسم، ولكن إذا تناول الشخص المُصاب طعاماً يحتوي على بروتينات يتراكم «الفينيل آلانين»، بسبب تعطل الإنزيم، مما يُسبب مُضاعفات خطيرة للمرضى.
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