مش بس كريمات وشامبو..خطوات الاستفادة من ماء الأرز للعناية بالشعر وتقويته..



العناية بالشعر العناية بالشعر

تسعى دائماً كل فتاة للحصول على شعر مثالي وصحي، لذلك تستخدم طرقا مختلفة للعناية به بجانب تنظيفه وترطيبه، ويمكن أيضاً استخدام منتجات ومكونات طبيعية غير مكلفة مادياً، كما أوضحت خبيرة العناية بالشعر الدكتورة رجاء مجدي في حديثها لـ "اليوم السابع"، حيث قالت إن من بين هذه المكونات الطبيعية والتي تجهلها الكثيرات من الفتيات هى ماء الأرز للعناية بالشعر والتي تساعده على أن يكون قوى وسميك ويعالج قشرة الرأس، كما شرحت طريقة استخدامه وفاعليته كما يلي:



طريقة استخدام ماء الأرز للعناية بالشعر:



قالت خبيرة العناية بالشعر أن ماء الأرز يحتوي علي فيتامينات ومعادن مفيدة جدا للشعر، تعمل علي تقويته، ويحتوي أيضاً علي أحماض أمينية تنشط فروة الرأس وتقوي البويصلات وتحرر الشعر من ترسيبات الكالسيوم وتجعله صحيا أكثر، وتكثف الشعر بشكل هائل وغير متوقع.





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تحضير وصفة ماء الأرز للعناية بالشعر:وتابعت خبيرة العناية بالشعر عن تحضير وصفة ماء الأرز واستخدامها كما يلي:يغسل الأرز و يضع في ماء داخل برطمان مغلق لمدة 8 ساعات .وأردفت يجب الالتزام بهذه المدة فى نقع الأرز حتى يتخمر ويستفيد منه الشعر، لذلك لابد ألا تطول المدة عن 8 ساعات ثم يحفظ في الثلاجة بعد ذلك.وأشارت إلى أنه يمكن استخدام ماء الأرز كحمام كريم على الشعر بالكامل من جذوره حتى أطرافه ويترك لمدة ساعة ثم يشطف جيداً بالماء فقط.ويمكن استخدامه مخفف على فروة الرأس من خلال إضافته في بخاخة ووضعه على الشعر مثل "السيروم" بشكل يومى.