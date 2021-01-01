مش بس كريمات وشامبو..خطوات الاستفادة من ماء الأرز للعناية بالشعر وتقويته..

تسعى دائماً كل فتاة للحصول على شعر مثالي وصحي، لذلك تستخدم طرقا مختلفة للعناية به بجانب تنظيفه وترطيبه، ويمكن أيضاً استخدام منتجات ومكونات طبيعية غير مكلفة مادياً، كما أوضحت خبيرة العناية بالشعر الدكتورة رجاء مجدي في حديثها لـ "اليوم السابع"، حيث قالت إن من بين هذه المكونات الطبيعية والتي تجهلها الكثيرات من الفتيات هى ماء الأرز للعناية بالشعر والتي تساعده على أن يكون قوى وسميك ويعالج قشرة الرأس، كما شرحت طريقة استخدامه وفاعليته كما يلي:
طريقة استخدام ماء الأرز للعناية بالشعر:
قالت خبيرة العناية بالشعر أن ماء الأرز يحتوي علي فيتامينات ومعادن مفيدة جدا للشعر، تعمل علي تقويته، ويحتوي أيضاً علي أحماض أمينية تنشط فروة الرأس وتقوي البويصلات وتحرر الشعر من ترسيبات الكالسيوم وتجعله صحيا أكثر، وتكثف الشعر بشكل هائل وغير متوقع.
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