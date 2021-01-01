موجودة كلها في بيتك: 5 مكونات طبيعية تساعد فى علاج قشرة الرأس..



قشرة الرأس قشرة الرأس

تعتبر قشرة الرأس من أكثر المشاكل التي تواجه أصحاب البشرة الدهنية، وتتسبب في حدوث حكة بفروة الرأس قد تعمل على الشعور بالإزعاج والألم الشديد والإحراج أمام الآخرين، وللتخلص من هذه المشكلة، نستعرض في هذا التقرير، مكونات طبيعية تساعد على علاج قشرة الرأس، وفقاً لما ذكره موقع " healthline ".



5 مكونات طبيعية لعلاج قشرة الرأس



زيت شجرة الشاي:



يعتبر زيت شجرة الشاي من أكثر الزيوت التي تحارب حب الشباب وقشرة الرأس بطريقة آمنة وفعالة من خلال تخفيفه بزيت آخر مثل زيت جوز الهند ووضعه على فروة الرأس أو يفضل عند اختيار شامبو يكون من مكوناته الأساسية زيت شجرة الشاي.



زيت جوز الهند:



يشتهر زيت جوز الهند بالعديد من الفوائد الصحية التي تساعد على الترطيب والوقاية من الجفاف وأيضًا التخلص من قشرة الرأس بطريقة سريعة دون حدوث أي أصابات أو حدوث مشكلات.

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صودا الخبز:يعرف عن صودا الخبز أنه علاج سريع لإزالة قشرة الرأس والجلد الميت لذا يفضل استخدامه بطريقة آمنة بدون قلق أو توتر، كما يساعد على تقليل الحكة لاحتوائه على مضادة للفطريات التي قد تتسبب في وجود قشرة الرأس.الأسبرين:يعتبر حمض الساليسيليك أحد المكونات الأساسية الموجودة في الأسبرين وهو مضاد قوي لعلاج الالتهابات والتخلص من الجلد الميت وقشرة الرأس.خل التفاح:خل التفاح يشتهر بفوائده العديدة ويعتبر من أكثر طرق العلاج المناسبة للتخلص من قشرة الرأس لاحتوائه على نسبة حموضة تساعد على تحفيز خلايا الجلد، وبالتالي يساعد في التخلص من قشرة الرأس من خلال تخفيفه بالماء.