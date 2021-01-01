فيديو .. احتماء أوكرانيين من القصف في نفق تحت الأرض



احتماء أوكرانيين من القصف احتماء أوكرانيين من القصف

عرضت قناة الحدث، مقطع فيديو للحظة اختباء عدد كبير من المواطنين الأوكرانيين بنفق تحت الأرض وذلك للاحتماء من القصف الروسي.



أعلنت أوكرانيا أن دفاعاتها الجوية أسقطت في الساعات الـ24 الماضية 14 هدفًا جويًا "معاديًا" في أراضيها، في إشارة للقوات الروسية التي بدأت غزو البلاد في 24 فبراير الماضي.



جاء ذلك في تقرير نشرته قيادة سلاح الجو الأوكراني عبر موقع فيس بوك حسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية الأوكرانية "يوكرينفورم".

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