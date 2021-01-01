

بايدن : بوتين سفاح متعطش للدماء بايدن : بوتين سفاح متعطش للدماء



في "توصيفات جديدة" ستغضب بلا شك الكرملين، كرر الرئيس الأميركي جو بايدن إطلاق التهم بحق نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.



فبعد أن وصفه بمجرم الحرب أمس الخميس، أعاد بايدن الكرة واصفا سيد الكرملين بالسفاح، والديكتاتور.



ففي حديث خلال حفل غداء "أصدقاء أيرلندا" السنوي في الكابيتول هيل، قال سيد البيت الأبيض:" بوتين ديكتاتور قاتل، سفاح خالص يشن حربًا غير أخلاقية ضد شعب أوكرانيا".

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أتى ذلك، بعد أن اتهم بايدن بوقت سابق، نظيره الروسي بإلحاق الدمار المروع والرعب في أوكرانيا، واصفا إياه بـ"مجرم حرب"، لاستهدافه المدنيين والمباني السكنية خلال العمليات العسكرية."لا تغتفر"ما دفع المتحدث باسم الكرملين إلى التشديد على أن مثل تلك التصريحات غير مقبولة على الإطلاق ولا تغتفر.كما اعتبر أنه لا يحق لشخص يرأس دولة شنت حروبا على عشرات البلدات، أن يطلق الأوصاف والاتهامات.إلى ذلك، أوضح أن بوتين لم يرد، لأنه "رجل مثقف، وحكيم، وبعيد النظر"، وفق تعبيره.يشار إلى أن الاتهامات الموجهة لروسيا بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا لم تقتصر على الرئيس الأميركي، بل توسعت لتشمل العديد من مسؤوليه في الإدارة الأميركية على رأسهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الذي كرر أمس أن جرائم حرب فعلية ترتكب بحق المدنيين الأوكران.تأتي تلك الاتهامات فيما تدخل العملية العسكرية الروسية على أرض الجارة الغربية أسبوعها الرابع، وسط اصطفاف دولي كبير، واستنفار أمني غير مسبوق بين موسكو والغرب الداعم بقوة لكييف، بالسلاح والمال.