روسيا تتهم واشنطن بتغذيه الصراع وتصب الزيت على النار

لن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة على المشروع الذي صاغته روسيا لإتاحة وصول المساعدات وحماية المدنيين في أوكرانيا، وذلك بعد مواجهة تلك الخطوة الروسية صعوبات جمة واعتراضات على ما يبدو.
ففيما اتهم المندوب الروسي بالأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال كلمته بمجلس الأمن، أمس الدول الغربية بممارسة "ضغوط لم يسبق لها مثيل" ضد هذا الإجراء، أفادت معلومات دبلوماسية بأن الدعوة سحبت بعد أن أيقن الروس أن القرار أن يحظى بأي دعم من الأطراف الدولية، حتى من صفوف "الحلفاء: المفترضين.
وقال نيبينزيا مساء أمس في مجلس الأمن "كثير من الزملاء من العديد من الوفود أخبروننا عن ضغوط لم يسبق لها مثيل يمارسها الشركاء الغربيون، مؤكدين أنهم يتعرضون للي الذراع بطرق منها الابتزاز والتهديدات".
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