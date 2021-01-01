الأرصاد : موجة باردة جديدة تضرب البلاد

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موجة باردة جديدة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من اليوم ولعدة أيام قادمة تشهد البلاد تحسن كامل في الأحوال الجوية وارتفاع في درجات الحرارة وهدوء في سرعة الرياح كما تظهر الشبورة المائية في فترات الصباح الباكر.

يأتي ذلك بعد أن شهدت كافة أنحاء البلاد موجة شديدة البرودة؛ استمرت لعدة أيام وانخفضت علي إثرها درجة الحرارة وصلت علي القاهرة 14 درجة وكسرت حاجز 10 درجات ليلا.

وناشدت هيئة الأرصاد: ويرجي عدم الانخداع في الارتفاع المؤقت لانه من المتوقع أن تشهد البلاد موجة باردة أخري بداية من يوم الاثنين القادم 21 مارس وتستمر لعدة أيام أخري.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة ، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، و السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ على شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح على السواحل الشمالية جنوب سيناء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة : القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجات، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، وسانت كاترين العظمى 10 درجات والصغرى 01 .

المصدر: youm7

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