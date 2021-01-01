علي استخدام التابلت..تدريب طلاب أولى ثانوى على فى الامتحانات الإلكترونية



استخدام التابلت استخدام التابلت



تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأحد 20 مارس الجارى تدريبا لطلاب الصف الأول الثانوى العام على استخدام أجهزة التابلت فى الامتحانات الإلكترونية فى إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تطوير المنظومة التعليمية وحرصًا على مصلحة الطلاب.



وقالت الوزارة إنه يتم عقد التدريب داخل المدرسة ويتم إتاحته طوال اليوم الدراسي كما تولت المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي، كنا أرسلت الوزارة التطبيق الخاص بالتدريب على التابلت خلال الفترة الماضية، كما وجهت الوزارة المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت باستخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة للطلاب.



وشددت على أنه تم وضع الأسئلة في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني وتتضمن الأسئلةالنوعيات المقالية والموضوعية، كما أكدت استعداد الطلاب للامتحانات حيث تم تحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات وتوفر القلم مع التابلت للإجابة على الأسئلة المقالية.

