اعرف التفاصيل.. ضوابط اختيار المتقدمين للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط وقواعد اختيار المتقدمين للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية، للعام الدراسى المقبل، نرصدها فى التقرير التالى.



1ـ التنسيق الأول ويتم بعد غلق باب التقدم.



2 ـ يتم ترتيب الأطفال بناء على أكبر طفل تقدم للمرحلة وفق جدول الأعمار.

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3- جدول السن بالنسبة للمتقدمين كالتالى:4 ـ يبدأ سن الطفل المتقدم لـ"kg1، من 4 سنوات حتى 5 سنوات عدا يوم.5 ـ ومن سن 5 سنوات حتى 6 سنوات عدا يوم لـ"kg2.6 - سنوات حتى 7 سنوات عدا يوم واحد للأول الابتدائي.7- سنوات حتى 8 سنوات إلا يوم للثانى الابتدائى.8- سنوات حتى 9 سنوات إلا يوم للثالث الابتدائى.9- إجراء تنسيق ثان وهو الأساس في الاختيار.10ـ يحدد القبول بناء على نتيجة المقابلة الشخصية للتلميذ.11- فى حال تواجد مدرستين أو أكثر فى نطاق جغرافى واحد يتم التقدم على النطاق بالكامل.12- يحق لوحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية تسكين المتقدمين بناء على القواعد المعمول بها وخطة الكثافة الطلابية الداخلية.13- ليس من حق ولى الأمر الاعتراض على هذه القاعدة.14- بعد قبول الملف بالمدرسة المختارة لا يجوز التحويل لمدرسة يابانية أخرى تحت أي مسمى قبل قيد التلميذ بالمدرسة لمدة عام دراسى كامل.15 ـ لا يتم النظر في أي طلب قبل نهاية العام الدراسى وفى حال توافر مكان شاغر بالمدرسة المنقول إليها واتباع كافة الإجراءات المتبعة.وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2022،2023 إلكترونيا من الثلاثاء 15 مارس الجارى، ولمدة 15 يوما.