دار الإفتاء توضح ما يفطر وما لا يفطر بـ34 فتوى تهم المسلم فى الشهر الكريم

مع قرب شهر رمضان المبارك شهر الصيام والقيام، يتساءل الكثر عما يفطر ولا يفطر في نهار رمضان، وهو ما أوضحته دار الإفتاء المصرية، في عدة فتاوى سابقة، حيث تناولت الدار كل ما يسأل عنه المسلم من المفطرات في نهار الشهر الكريم.
ويولد هلال شهر رمضان لعام 1443 هجريا مباشرة بعد حدوث الاقتران، وذلك يوم الجمعة 29 من شعبان لعام 1443 هجريا الموافق 2 أبريل عام 2022 وهو يوم الرؤية، وفلكيا تكون غرة شهر رمضان المعظم 1443 يوم السبت 2 أبريل عام 2022، وبذلك يتبقى 16 يوما على الشهر المعظم .
ويستعرض "اليوم السابع" عدد من الفتاوى الخاصة بصيام شهر رمضان المبارك، مما نشرتها دار الإفتاء المصرية والتي يتساءل عنها الكثير على النحو التالى وفقًا لما أجابت عنه دار الإفتاء المصرية في أوقات سابقة:
1. تطهير اليديين بالكحول: لا يفطر
2. الأكل والشرب ناسيا: لا يفطر
3. العطور والروائح: لا تفطر
4. الغسيل الكلوى: لا يفطر
5. القيء عن غير عمد: لا يفطر
6. المراهم والكريمات: لا تفطر
7. الحقن "عضل أو وريد" : لا تفطر
8. مرطبات البشرة: لا تفطر
9. نقل الدم: لا يفطر
10. بلع الريق: لا يفطر
11. تذوق الطعام باللسان دون بلعه: لا يفطر
12. خلع الأسنان والأضراس إذا لم يدخل شيء إلى الجوف: لا يفطر
13. استخدام فرشاة ومعجون الأسنان من دون أن يتسرب شيء إلى الجوف: لا يفطر
14. بخاخة الربو: تفطر
15. استخدام فرشاة ومعجون الأسنان من دون أن يتسرب شيء إلى الجوف: لا يفطر
16. بخاخة الربو: تفطر
17. وضع مرطب الشفاه: لا يفطر
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