دار الإفتاء توضح ما يفطر وما لا يفطر بـ34 فتوى تهم المسلم فى الشهر الكريم



دار الإفتاء دار الإفتاء

مع قرب شهر رمضان المبارك شهر الصيام والقيام، يتساءل الكثر عما يفطر ولا يفطر في نهار رمضان، وهو ما أوضحته دار الإفتاء المصرية، في عدة فتاوى سابقة، حيث تناولت الدار كل ما يسأل عنه المسلم من المفطرات في نهار الشهر الكريم.



ويولد هلال شهر رمضان لعام 1443 هجريا مباشرة بعد حدوث الاقتران، وذلك يوم الجمعة 29 من شعبان لعام 1443 هجريا الموافق 2 أبريل عام 2022 وهو يوم الرؤية، وفلكيا تكون غرة شهر رمضان المعظم 1443 يوم السبت 2 أبريل عام 2022، وبذلك يتبقى 16 يوما على الشهر المعظم .

ويستعرض "اليوم السابع" عدد من الفتاوى الخاصة بصيام شهر رمضان المبارك، مما نشرتها دار الإفتاء المصرية والتي يتساءل عنها الكثير على النحو التالى وفقًا لما أجابت عنه دار الإفتاء المصرية في أوقات سابقة:

1. تطهير اليديين بالكحول: لا يفطر

2. الأكل والشرب ناسيا: لا يفطر

3. العطور والروائح: لا تفطر



4. الغسيل الكلوى: لا يفطر

5. القيء عن غير عمد: لا يفطر

6. المراهم والكريمات: لا تفطر

7. الحقن "عضل أو وريد" : لا تفطر

8. مرطبات البشرة: لا تفطر

9. نقل الدم: لا يفطر

10. بلع الريق: لا يفطر

11. تذوق الطعام باللسان دون بلعه: لا يفطر



12. خلع الأسنان والأضراس إذا لم يدخل شيء إلى الجوف: لا يفطر

13. استخدام فرشاة ومعجون الأسنان من دون أن يتسرب شيء إلى الجوف: لا يفطر

14. بخاخة الربو: تفطر

15. استخدام فرشاة ومعجون الأسنان من دون أن يتسرب شيء إلى الجوف: لا يفطر

16. بخاخة الربو: تفطر

17. وضع مرطب الشفاه: لا يفطر

قد يعجبك أيضا...

18. غسول الأذن إذا لم يكن بها ثقب: لا يفطر19. قطرة الأذن إذا لم يكن بها ثقب: لا تفطر20. قطرة الأنف إذا تجاوزت الخياشيم: تفطر21. دم الحيض والنفاس: يفطر22. إفطار المرأة في نهار رمضان لإكمال عملية الحقن المجهري بناء على وصية الطبيب بذلك: جائز23. قضاء التراويح الفائتة بعد طلوع الفجر: جائز24. الإفطار للعجوز الذى لا يقوى على الصوم: جائز مع الفدية25. الإفطار لمريض السكر الذى يتضرر بصومه ولا يرجى شفاؤه: جائز مع الفدية26. الإفطار للمسافر مسافة القصر: جائز مع وجوب قضاء هذه لأيام27. أخذ الأدوية لمنع دم الحيض لصيام رمضان كله: جائز بشرط عدم الضرر28. انقطاع دم الحيض أو النفاس للمرأة قبل الفجر بوقت لا يسع الغسل: يجب عليها صوم اليوم وصيامها صحيح29. من كان جنبًا قبل الفجر بوقت لا يسع الغسل: يجب عليه صوم اليوم وصيامه صحيح30. الإفطار يكون بتحقق غروب الشمس أو عند سماع أذان المغرب حسب توقيت البلد الموثق في النتيجة.31. الإمساك عن الطعام والشراب عندما ينطق المؤذن "الله" في "الله أكبر" في بداية أذان الفجر32. مس المصحف للحائض: لا يجوز33. الجماع في نهار رمضان: لا يجوز34. التدخين في نهار رمضان: لا يجوز