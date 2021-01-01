الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا وحتى الأربعاء القادم



الأرصاد تكشف حالة الطقس الأرصاد تكشف حالة الطقس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية أنه اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 21 مارس تنخفض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات مئوية.

ويسود طقس بارد بدءا من يوم الاثنين القادم وتسجل القاهرة خلال ساعات النهار 18 درجة مئوية، وتصل إلى 9 درجات ليلا .

ويسود غدا الجمعة طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

مائل للبرودة على السواحل الشمالية ،دافئ على جنوب سيناء مائل الحرارة على جنوب الصعيد وشديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .

وناشدت الأرصاد المسافرين وقائده السيارات بتوخى الحذر بسبب انتشار الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح.



أخبار متعلقة



photo

«شبورة» ونشاط الرياح .. تعرف على حالة الطقس اليوم وغدًا ودرجات الحرارة

قد يعجبك أيضا...

photoالأرصاد تكشف عن توقعاتها لحالة الطقس خلال فصل الربيع (تعرف عليها)photoحالة الطقس اليوم وغدًا .. تفاصيل درجات الحرارة و«الأرصاد» : لا تنخدعواحالة الطقس الآن.. أمطار وانخفاض الحرارة وتحطم سيارتين فى الإسكندرية وتحذير من الشبورة غدًا (فيديو) - صورة أرشيفية-توقعات الطقس غدا الجمعةيتوقع خبراء الأرصاد تكون الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح (من الساعة 4 حتى 8 صباحا)، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة .درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة كما يلى:القاهرة الكبرى والوجه البحرى 20 والصغرى 11السواحل الشمالية 18 والصغرى 12جنوب سيناء 24 والصغرى 16شمال الصعيد 23 والصغرى 9جنوب الصعيد 29 والصغرى 14انخفاض درجات الحرارة وأمطار.. حالة الطقس الآن فى الإسكندرية - صورة أرشيفية-توقعات الطقس يوم السبت 19 مارس 2022يتوقع خبراء الأرصاد انتشار الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح (من الساعة 4 حتى 8 صباحا)، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.وتنشط الرياح على مناطق من المناطق القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة .درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة كما يلى:القاهرة الكبرى والوجه البحرى 21 والصغرى 10السواحل الشمالية 17 والصغرى 12جنوب سيناء 25 والصغرى 16شمال الصعيد 23 والصغرى 10جنوب الصعيد 30 والصغرى 14-توقعات الطقس يوم الأحد 20 مارس 2022يتوقع خبراء الارصاد سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة بنسبة حدوث 30??تقريبا ،على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.درجات الحرارة المتوقعة يوم الأحد على محافظات مصر كما يلى:القاهرة والوجه البحرى 20 والصغرى 11السواحل الشمالية 17 والصغرى 12جنوب سيناء 25 والصغرى 15شمال الصعيد 23 والصغرى10جنوبدالصعيد 29 والصغرى12إسكندرية تودع الشتاء.. أمطار خفيفة وطقس غائمتوقعات الطقس يوم الاثنين 21 مارس والثلاثاء 22مارس 2022يتوقع خبراء الارصاد سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة بنسبة حدوث 30??تقريبا ،على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة .درجات الحرارة المتوقعة يوم الاثنين على محافظات مصر كما يلى:القاهرة الكبرى والوجه البحرى 18 والصغرى 9السواحل الشمالية 17 والصغرى 11جنوب سيناء 24 والصغرى 14شمال الصعيد 23 والصغرى 9جنوب الصعيد 32 والصغرى 14-توقعات الطقس يوم الأربعاء 23 مارس 2022يتوقع خبراء الأرصاد تكون الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح (من الساعة 4 حتى 8 صباحا)، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.درجات الحرارة المتوقعة يوم الأربعاء على محافظات مصر كما يلى:القاهرة الكبرى والوجه البحرى 19 والصغرى 9السواحل الشمالية 18 والصغرى 11جنوب سيناء 22 والصغرى 15شمال الصعيد 19 والصغرى 9جنوب الصعيد 25 والصغرى 13