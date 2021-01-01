الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا وحتى الأربعاء القادم

الأرصاد تكشف حالة الطقس
كشفت هيئة الأرصاد الجوية أنه اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 21 مارس تنخفض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات مئوية.
ويسود طقس بارد بدءا من يوم الاثنين القادم وتسجل القاهرة خلال ساعات النهار 18 درجة مئوية، وتصل إلى 9 درجات ليلا .
ويسود غدا الجمعة طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.
مائل للبرودة على السواحل الشمالية ،دافئ على جنوب سيناء مائل الحرارة على جنوب الصعيد وشديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .
وناشدت الأرصاد المسافرين وقائده السيارات بتوخى الحذر بسبب انتشار الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح.
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-توقعات الطقس غدا الجمعة
يتوقع خبراء الأرصاد تكون الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح (من الساعة 4 حتى 8 صباحا)، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة .
درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة كما يلى:
القاهرة الكبرى والوجه البحرى 20 والصغرى 11
السواحل الشمالية 18 والصغرى 12
جنوب سيناء 24 والصغرى 16
شمال الصعيد 23 والصغرى 9
جنوب الصعيد 29 والصغرى 14
انخفاض درجات الحرارة وأمطار.. حالة الطقس الآن فى الإسكندرية - صورة أرشيفية
-توقعات الطقس يوم السبت 19 مارس 2022
يتوقع خبراء الأرصاد انتشار الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح (من الساعة 4 حتى 8 صباحا)، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وتنشط الرياح على مناطق من المناطق القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة .
درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة كما يلى:
القاهرة الكبرى والوجه البحرى 21 والصغرى 10
السواحل الشمالية 17 والصغرى 12
جنوب سيناء 25 والصغرى 16
شمال الصعيد 23 والصغرى 10
جنوب الصعيد 30 والصغرى 14
-توقعات الطقس يوم الأحد 20 مارس 2022
يتوقع خبراء الارصاد سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة بنسبة حدوث 30??تقريبا ،على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.
وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
درجات الحرارة المتوقعة يوم الأحد على محافظات مصر كما يلى:
القاهرة والوجه البحرى 20 والصغرى 11
السواحل الشمالية 17 والصغرى 12
جنوب سيناء 25 والصغرى 15
شمال الصعيد 23 والصغرى10
جنوبدالصعيد 29 والصغرى12
إسكندرية تودع الشتاء.. أمطار خفيفة وطقس غائم
توقعات الطقس يوم الاثنين 21 مارس والثلاثاء 22مارس 2022
يتوقع خبراء الارصاد سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة بنسبة حدوث 30??تقريبا ،على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.
وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة .
درجات الحرارة المتوقعة يوم الاثنين على محافظات مصر كما يلى:
القاهرة الكبرى والوجه البحرى 18 والصغرى 9
السواحل الشمالية 17 والصغرى 11
جنوب سيناء 24 والصغرى 14
شمال الصعيد 23 والصغرى 9
جنوب الصعيد 32 والصغرى 14
-توقعات الطقس يوم الأربعاء 23 مارس 2022
يتوقع خبراء الأرصاد تكون الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح (من الساعة 4 حتى 8 صباحا)، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.
درجات الحرارة المتوقعة يوم الأربعاء على محافظات مصر كما يلى:
القاهرة الكبرى والوجه البحرى 19 والصغرى 9
السواحل الشمالية 18 والصغرى 11
جنوب سيناء 22 والصغرى 15
شمال الصعيد 19 والصغرى 9
جنوب الصعيد 25 والصغرى 13
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