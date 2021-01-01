إرشادات السفر إلى مصر..بريطانيا تحدث



السفارة البريطانية في القاهرة السفارة البريطانية في القاهرة

نشرت السفارة البريطانية في القاهرة، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تحديثا لإرشادات السفر إلى مصر.



السفارة البريطانية

وجاء في بيان السفارة: "لم نعد ننصح بعدم السفر إلا للضرورة إلى الفيوم والجزء الجنوبي من محافظة جنوب سيناء"، حيث إنه بموجب التحديث الجديد أصبح من الممكن للسائح البريطاني زيارة الفيوم وجنوب سيناء في أي وقت "ولم تعد للضرورة".



وأضاف بيان السفارة البريطانية: "هذا يعني أنه أصبح الآن أسهل من أي وقت مضى لمئات الآلاف من البريطانيين الذين يزورون مصر كل عام لاكتشاف المزيد من هذا البلد المذهل".

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وأكدت السفارة في بيانها: “أنه بالتزامن مع رفع إجراءات كورونا أكدت أنه الآن هو الوقت المثالي لحجز الزيارة خلال العطلات”.نصائح السفروشددت السفارة البريطانية في بيانها على أنه ينبغي على البريطانيين الذين يرغبون في السفر بمراجعة أحدث نصائح السفر والبقاء على اتصال بمزود خدمات السفر.وقال وزير النقل البريطاني جرانت شابس، الإثنين الماضي، إن بريطانيا ستتخلى عن إلزام المسافرين الوافدين بملء استمارة تحديد مواقعهم ابتداء من يوم الجمعة لتلغي بذلك آخر تدابير السفر المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.وقال شابس في تغريدة على تويتر: “سيتم إيقاف جميع تدابير السفر المتبقية المرتبطة بكورونا، بما في ذلك نموذج تحديد مكان الركاب وفحص جميع الوافدين إلى المملكة المتحدة في 18 مارس”.وأضاف: "هذه التغييرات أصبحت ممكنة بسبب نسب تلقي اللقاحات لدينا، وتعني إتاحة مزيد من الحرية في الوقت المناسب قبل عيد القيامة".قيود كوروناومن ناحية أخرى رفعت فرنسا، الإثنين الماضي، معظم القيود التي فرضتها لمكافحة فيروس كورونا، وسط دعوات للحذر من عودة الوباء.وبات بالإمكان دخول دور السينما والمسارح والمطاعم والمعارض دون إبراز شهادة التطعيم، أو التنزه في ممرات المدارس والمتاجر بوجه مكشوف دون وضع كمامة.ولكن يبقى وضع الكمامة إلزاميًّا في وسائل النقل ومؤسسات الرعاية الصحية، ويمكن للشركات أن تقرر فرض وضع الكمامة على موظفيها.وأوصت وزارة التربية بشدة بأن يضع من تواصلوا مع مصابين الكمامة في الأماكن المغلقة ولمدة 7 أيام.وتبقى الشهادة الصحية مطلوبة عبر إبراز شهادة التلقيح أو اختبارًا سلبيًّا للفيروس في مؤسسات الرعاية الصحية ودور المسنين.