تعرف على فوائد تناول الخوخ



الخوخ الخوخ



تحتوي حبة الخوخ الواحدة فقط على ما يصل إلى 13.2? من فيتامين سي الذي تحتاجه كل يوم، تساعد هذه المغذيات جسمك على التئام الجروح وتحافظ على قوة جهاز المناعة لديك، كما أنه يساعد في التخلص من "الجذور الحرة" - المواد الكيميائية التي تم ربطها بالسرطان لأنها يمكن أن تتلف خلاياك.

فوائد الخوخ

مضاد للأكسدة يسمى بيتا كاروتين يعطي الخوخ لونه البرتقالي الذهبي الجميل، عندما تأكله ، يحوله جسمك إلى فيتامين أ ، وهو مفتاح للرؤية الصحية، كما أنه يساعد في الحفاظ على أجزاء أخرى من جسمك ، مثل جهاز المناعة حتى تعمل كما ينبغي.



يمكن أن تمنحك حبة الخوخ متوسطة الحجم ما يصل إلى 6? إلى 9? من الألياف التي يحتاجها جسمك كل يوم، ويمكن أن تحميك الأطعمة الغنية بالألياف من المشاكل الصحية مثل مرض السكري وأمراض القلب وسرطان القولون والمستقيم.



لا يحتوي الخوخ على الدهون المشبعة أو الكوليسترول أو الصوديوم، وأكثر من 85? من مكوناته عبارة عن ماء بالإضافة إلى ذلك ، فإن الأطعمة الغنية بالألياف تملأ المعدة بشكل أكبر عندما تأكلها ، يستغرق الأمر وقتًا أطول للشعور بالجوع مرة أخرى.