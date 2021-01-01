ضوابط عقد امتحان شهر أبريل للرابع الابتدائى



امتحان شهر أبريل للرابع الابتدائى امتحان شهر أبريل للرابع الابتدائى



أعلنت المديريات التعليمية، آلية عقد اختبارات طلاب الصف الرابع الابتدائي، بعد دمج اختبار شهري فبراير ومارس المقرر عقدهما في الفصل الدراسي الثاني، موضحة أنه يعقد امتحانات رابعة ابتدائي لشهري فبراير ومارس يوم السبت بجميع المدارس بوجود مدرسي الصف الرابع فقط، ويغادر الطلاب المدرسة بعد الامتحان ويكون اليوم الدراسي حصتان للامتحان فقط.



وتابعت المديريات التعليمية: تقتصر الأسئلة عن خطة توزيع المنهج المقرر حتي نهاية مارس، وتكون عدد الأسئلة لكل مادة 15 سؤال وتحسب الدرجة الكلية لكل مادة من 30.



وشددت المديريات التعليمية على أنه، يتم وضع الأسئلة عن طريق موجهي المواد الدراسية بالإدارة التعليمية من بنك المعرفة، ولكل مدرسة امتحان منفصل.