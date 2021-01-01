لعمل صينية السمك الصيادية بطريقة مميزة



صينية السمك الصيادية صينية السمك الصيادية

السمك من الأكلات التي تحتوي على العديد من الفوائد، وعادة ما تفضل الأمهات طهو أكلات مميزة لأطفالهم، ومع تغير الفصول يعاني معظم الأطفال من فقدان الشهية، لذا يجب على الأمهات طهي وجبات مميزة، واليوم نقدم طريقة عمل صينية السمك الصيادية على طريقة الفوود بلوجر إسلام عودة.



مكونات صينية السمك الصيادية

نصف ملعقة صغيرة من كلٍ من: الكزبرة، الكمون والفلفل الأسود.



كوبان من الأرز طويل الحبة (البسمتي).

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بصلتان كبيرتان مقطّعتان إلى شرائح.أربع قطع من السمك الفيليه.ملعقة كبيرة من عصير الليمون.أربعة أكواب من الماء.ملعقة صغيرة من كلٍ من: بهار السمك والملح.طريقة تحضير صينية السمك الصياديةضعي السمك في قدر ثمَّ رش كلٍ من: البهارات، الكمون، الكزبرة، الفلفل، عصير الليمون والملح وتقليب المكونات معاً ثمَّ فرك السمك مع الخليط جيداً ثمَّ وضعه جانباً.ثم ضعي الأرز في قدر، وانقعيه في الماء المملّح لمدة ثلاثين دقيقة. تسخين الزيت الغزير في مقلاة عميقة على درجة حرارة متوسطة.ضيفي كمية من الدقيق في طبق ثمَّ وضع قطعة من السمك فيه وتقليبها إلى أن يتم تغطيتها جيداً بالطحين مع نفضها من أجل التخلص من الطحين الزائد.تقليب السمك بالزيت الساخن إلى أن يصبح مائل إلى اللون الذهبي.ضعي ملعقتين كبيرتين من الزيت في قدرعلى درجة حرارة متوسطة ثمَّ إضافة البصل وتقليبه إلى أن يصبح مائل إلى اللون البني الغامق.ضيفي الماء وملعقة كبيرة من الملح وترك الخليط يغلي لمدة خمس دقائق ثمَّ تصفية الأرز وإضافته على الماء والبصل في القدر وتركه يغلي.تغطية القدر وتركه على درجة حرارة منخفضة لمدة ثلاثين دقيقة، وضع الأرز في طبق التقديم ثمَّ وضع السمك وتزينه بالمكسرات والبقدونس ثمَّ تقديمه مع صلصة الدقوس.